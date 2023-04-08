اتحاد كلباء يبصم على أزمة بني ياس في الشامخة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حوّل اتحاد كلباء تأخره بهدف في الشوط الأول، أمام مضيفه بني ياس، إلى فوز 2-1، على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتذوق «النمور» طعم الانتصار الغائب في آخر 5 جولات في الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة، ويعزز موقعه في المركز الثامن في جدول الترتيب.

وبصم اتحاد كلباء على أزمة بني ياس على ملعب الأخير في الموسم الحالي، إذ لم يتمكن السماوي من تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على ملعبه، علماً بأنه خاض 11 مباراة على أرضه، لم يحقق سوى الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، بينما خسر في 7 مواجهات، ليتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز العاشر.

تقدم بني ياس في الدقيقة 10 عن طريق الحارس عيسى أحمد بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية سواريز داخل الشباك.

بعد الهدف امتلك كلباء الأفضلية واستحوذ على الكرة، وهدد مرمى بني ياس في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس فهد الظنحاني، الذي أبعد تصويبتين من لياندرو ووليد راشد قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل اتحاد كلباء أفضليته وسط تراجع في أداء لاعبي بني ياس، وأسفر ضغطه الهجومي عن هدف التعادل برأسية من إيغور روسي في الدقيقة 56.

وأضاف فيليب كيسي الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 69 بعدما تلاعب بدفاع بني ياس ليسكنها شباك فهد الظنحاني.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله المالي عبد الله ديابي للضيوف في الدقيقة 78.

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