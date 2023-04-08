اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان

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اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في مواجهات الملحق التي أقيمت، أول من أمس، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

وتغلب الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراته الأولى بالملحق المؤهل إلى نصف النهائي على هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بثلاثية نظيفة عن طريق محمد فاروق «هدفين» ومهند سالم العنزي، وفي اللقاء الثاني تجاوز دائرة القضاء نادي سيتي جولف بثنائية ياسر عبد القادر ومحمد فتحي، ليضرب موعداً مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في المباراة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي.

وتمكن فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية من حسم المواجهة أمام دائرة القضاء بهدفين لهدف، على الرغم من أن دائرة القضاء تقدم في المباراة عن طريق سلطان عبد الوهاب، لكن مهند العنزي أدرك التعادل للأرشيف والمكتبة الوطنية بتسديدة قوية قبل أن يضيف زميله محمد فاروق الهدف الثاني الذي قاد الفريق إلى نصف النهائي.

تتواصل منافسات النسخة العاشرة للبطولة، يوم غدٍ، بإقامة مباراتي نصف النهائي، الأولى تجمع مدارس الإمارات الوطنية أمام مكتب البعثات الدراسية في الساعة العاشرة مساء، يتطلع عبرها فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى بلوغ النهائي والمحافظة على لقبه، فيما يطمح مكتب البعثات الدراسية وصيف النسخة الماضية إلى الفوز ومحاولة الظفر باللقب.

وفي الساعة الـ 11 مساءً، يلاقي مكتب الأمين العام فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في مواجهة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية من الجانبين، لاسيما وأن كلاً منهما من الفرق المرشحة للفوز بالنسخة العاشرة.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية ومكتب الأمين العام تأهلوا إلى نصف النهائي بعدما نجحوا في نيل صدارة المجموعات الثلاث التي ضمت 4 فرق في كل مجموعة.

ولتحديد المتأهل الرابع إلى المربع الذهبي، تم إقامة مباريات الملحق بطريقة خروج المغلوب بين أصحاب المركز الثاني وهم الأرشيف والمكتبة الوطنية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة القضاء، بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في دور المجموعات، نادي سيتي جولف.

وتقام جميع المباريات على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، وتشهد البطولة فعاليات مصاحبة متمثلة في منطقة خاصة للمشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، لتوفير أجواء اجتماعية بين المشاركين والحضور والعائلات والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الرياضية.

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