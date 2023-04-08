حسم التأهل لنهائي أغلى الكؤوس بالطريقة الأوروبية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشف أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أن حسم الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال مباراتي الإياب لنصف نهائي أغلى الكؤوس بين عجمان والشارقة، والعين والوصل.

والمقرر إقامته يوم 14 من الشهر الجاري، سيكون وفق نظام دوري أبطال أوروبا والكأس الإسباني، من خلال تحقيق الفوز بمجموع المباراتين دون احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين.

والذي تم إلغاؤه من الموسم الماضي، وإذا استمر التعادل بين الفريقين المتباريين سيتم اللجوء لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل في النتيجة سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بنتيجة المباراة.

موعد النهائي

وقال أحمد بن درويش في تصريح خاص لـ«البيان»، إن اتحاد الكرة في تشاور متواصل مع الجهات المختصة من أجل تحديد موعد المباراة النهائية، ومكان إقامتها وفق توجهات راعي المباراة، والمواعيد المقترحة ستكون في نهاية أبريل.

وأبدى رئيس لجنة المسابقات سعادته بالنجاح التنظيمي لمباريات الدور نصف النهائي، وظهور المباراتين بشكل متميز يتناسب مع اسم ومكانة المسابقة الغالية على القلوب، وقال: اتحاد الكرة حريص على تنظيم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وفق أعلى معايير الجودة والتميز، كونها البطولة الأغلى في مسابقات الكرة الإماراتية، ويجب أن تخرج بالصورة التي تتناسب مع قيمتها.

حضور مميز

وأشاد بن درويش بالحضور الجماهيري الكبير الذي حرص على متابعة مباراتي جولة ذهاب نصف النهائي وتشجيع الفرق بشكل مثالي، مما أسهم في إنجاح الحدث، وزاد من إثارة المباريات، وقال: أتوقع أن يكون الحضور أكبر خلال مباراتي الحسم، لأن الجمهور هو فاكهة المباريات والمنافسات.

تحفظ فني

وأكد رئيس لجنة المسابقات أن أطراف المباراتين كان لديهم تحفظ فني خلال المباريات، تحسباً للخسارة وتقليل فرصهم في التأهل للمباراة النهائية، وقال: الوضع سيتغير خلال مباريات الإياب والتي تتطلب ضرورة حسم التنافس من أجل نيل شرف التأهل للمباراة النهائية.

والتي تعتبر مسك الختام لمسابقة غالية على قلوب الجميع، والتفكير بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حلم يسعى لتحقيقه كل لاعب، كما تحرص كل الفرق على التتويج باللقب وكتابة أسمائها في سجل أغلى البطولات.

50 %

وعن ملاحظات بعض الأندية خلال مباريات نصف النهائي، خصوصاً فيما يتعلق بآلية توزيع حصص الجماهير في المدرجات، قال إن توزيع الحصة بنسبة 50 % لكل فريق جاء بناء على طلب الأندية نفسها خلال ورشة العمل الفنية التي أقامها اتحاد الكرة قبل بداية الموسم الحالي.

وإذا كان للأندية وجهة نظر أخرى لتعديل تلك النسب، فلها أن تقدم مقترحاً بذلك خلال ورشة العمل المقبلة والتي ستقام خلال مايو المقبل، وفي حال موافقة باقي الأندية لن نمانع من قبول المقترح الجديد.

دوري «الأولى»

وفيما يتعلق بكيفية تطوير دوري الدرجة الأولى قال أحمد بن درويش: النسخة الحالية تشهد تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، والمستوى الفني في تطور.

وهذا يسعدنا كثيراً، وبعد نهاية منافسات الموسم في مايو المقبل، سنعقد اجتماعاً مع الأندية للاستماع إلى مقترحاتها في كيفية النهوض بالمسابقة، ونحن من جهتنا نبذل أقصى جهد من أجل تطور هذه المسابقة، والسعي الحثيث لإيجاد راع يسهم في دعم البطولة وتقديم يد العون للأندية بما يعزز من مشاركتها.

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