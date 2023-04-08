فعاليات توعوية في نادي بالرميثة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «الروح الإيجابية»، وبالتعاون مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز تمكين أصحاب الهمم، فعاليات توعوية وترفيهية على هامش مهرجان الربيع الرياضي، والذي ينظمه نادي بالرميثة الرياضي للطلبة الناشئين خلال إجازة الربيع.

وتضمنت الفعاليات منافسات في كرة القدم، وعروضاً في رياضة التايكواندو، والسباحة.

وشهد الفعاليات، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، والدكتور عادل بالرميثة، رئيس النادي، والملازم أول أحمد سالم، من مركز حماية الدولي، وفاطمة بوحجير، منسق مبادرة «الروح الإيجابية»، وطلبة من مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، والطلبة المشاركين في مهرجان الربيع الرياضي في النادي.

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