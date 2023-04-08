الوحدة يسعى لتأكيد تفوقه على البرج اللبناني الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يسعى الوحدة إلى تأكيد تفوقه وتكرار فوزه على البرج اللبناني عندما يستضيفه على استاد آل نهيان عند العاشرة مساء اليوم، في إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم.

وحقق الوحدة الفوز بنتيجة مريحة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي بأبوظبي، علماً بأنها كانت مباراة فريق البرج الذي طلب خوض المباراتين على ملعب الوحدة في العاصمة الإماراتية.

ويتطلع الوحدة إلى تحقيق الفوز الثاني له بعدما وضع قدماً في الدور الثاني من البطولة بفضل ثلاثية الذهاب التي حسمت إلى حد كبير تأهل «أصحاب السعادة» لمواجهة الفائز من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور المقبل من أجل الصعود إلى النهائيات التي ستقام في السعودية الصيف المقبل.

إعداد

ويأمل الجهاز الفني للعنابي أن يظهر الفريق بشكل قوي خصوصاً وأن المباراة ستكون بمثابة بروفة قبل المواجهة التي تنتظر الفريق أمام دبا الفجيرة في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعتبر الجهاز الفني المباراة إعداداً جيداً قبل العودة إلى الدوري الذي لا يزال الوحدة منافساً على لقبه، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

تعديلات

ومن المتوقع أن يجري المدير الفني للوحدة الهولندي أرنو بويتنويغ بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح الفرصة لبعض العناصر وإراحة البعض الآخر من اللاعبين الأساسيين نظراً لضغط المباريات.

حيث خاض الفريق مباريات عدة في غضون فترة قصيرة، بواقع مباراة كل 4 أيام، وذلك لتفادي الإرهاق والإصابات، لاسيما وأن المباريات القادمة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق ولا يريد فقدان أي نقطة على صعيد المنافسة المحلية.

وكان بوينتويغ أكد عقب المباراة الأولى أنه سيقف على حالة جميع اللاعبين خلال التحضيرات لمباراة الإياب، وسيضع بعين الاعتبار مواجهات الفريق المقبلة والعناصر التي تحتاج إلى الراحة لأنه ليس من السهل لعب 3 مباريات في غضون 10 أيام.

فوارق

في المقابل يحاول البرج اللبناني الظهور بصورة أفضل من التي كان عليها في المباراة الأولى، حيث كانت الفوارق الفنية واضحة بين لاعبي الوحدة والبرج، وظهر فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين لمصلحة العنابي الذي حقق فوزاً سهلاً واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى هادي مرتضى.

وستكون مباراة اليوم فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة حسين طحان لتقديم مستوى مغاير رغم صعوبة المهمة وإدراكه أن فرص الفريق في التأهل للدور التالي أصبحت صعبة للغاية وهو بحاجة لتسجيل 3 أهداف على الأقل وعدم استقبال شباكه لأي هدف، وبالتالي سيلعب الفريق من دون ضغوط كما كان الحال عليه في مباراة الأربعاء.

أهداف

ويعزز من أهداف المدير الفني للبرج انضمام حسين دقيق لاعب فريق العهد الذي استعان به البرج للبطولة العربية بجانب عدد كبير من اللاعبين من أندية لبنانية أخرى لدعم صفوف الفريق، إذ غاب اللاعب عن المشاركة في المباراة الأولى لعدم تمكنه من الحضور، ولكنه شارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين وسيكون أحد العناصر التي يعتمد عليها طحان إلى جانب ريتشارد بافور ومحمد زين طحان.

مواجهة

يذكر أن المتأهل من الوحدة والبرج سيواجه المتأهل من الجيش المغربي والاتحاد الليبي، والفائز في الأدوار التمهيدية سينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل من فرق الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني.

مطر يحتفل بعامه الـ 40

يسعى الفريق إلى الاحتفال بالتأهل والفوز اليوم لإهدائه إلى نجم وقائد الوحدة والمنتخب الوطني السابق إسماعيل مطر الذي أتم عامه الأربعين أمس.

واحتفل الوسط الرياضي وجمهور الوحدة على وجه الخصوص بأسطورة العنابي وقائده إسماعيل مطر الذي ولد في 7 إبريل عام 1983، وأتم 40 عاماً، أمس، حيث لا يزال يقدم عطاءات كبيرة خلال مسيرته مع الكرة الإماراتية كواحد من أبرز النجوم والأساطير الكرة الإماراتية والخليجية والعربية.

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