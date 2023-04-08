شباب الأهلي والبطائح.. تعزيز الصدارة وتأمين البقاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، وعلي الظاهري

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تقام في العاشرة من مساء اليوم، مباراة واحدة في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين تجمع شباب الأهلي وضيفه البطائح، على ملعب استاد راشد.

ويسعى «فرسان دبي»، إلى الفوز لتعزيز صدارته والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين مطارديه، ويقابله البطائح بطموح الفوز الغائب عنه منذ الجولة العاشرة، ويسعى لتأمين بقائه على مسافة ثابتة بينه وبين منطقة الخطر.

ويفقد البطائح جهود الثنائي سعيد سويدان وعيسى أحمد بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام عجمان.

ومواجهة اليوم، هي الرسمية الثانية بين شباب الأهلي والبطائح بالدوري، وانتهت المواجهة الأولى بفوز «فرسان دبي» بسداسية نظيفة.

كما سبق وجمعت بين الفريقين مباراة ودية في أغسطس الماضي، وانتهت لمصلحة البطائح بهدف وحيد، ويتصدر شباب الأهلي حالياً، جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 46 نقطة، ويفصله 28 نقطة عن البطائح في المركز 12.

ويتطلع فريق البطائح إلى العودة من معقل «الفرسان» بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر، حيث يملك «الراقي» حالياً 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

جماهير

وشدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على ضرورة اللعب بقوة أمام البطائح، وقال: بعد خسارة نقطتين أمام العين في الجولة السابقة، لا بد من الفوز على أرضنا والعودة لسكة الانتصارات، واللاعبون يواصلون تدريباتهم بشكل جيد ويقدمون كل ما يملكون في التدريبات.

وحريصون على تقديم أفضل أداء والظهور بمستوى مشرف، وأطالب الجماهير بحضور قوي، ونحن في أشد الحاجة إليهم في هذه المرحلة المهمة، وأنا واثق أنهم لن يخذلونا، والمواجهة لن تكون سهلة.

ثقة

وأكد المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح، جاهزية فريقه للمواجهة الصعبة مع شباب الأهلي متصدر الترتيب، الذي يخوض المباراة بين جمهوره وأرضه بطموح مواصلة النتائج الإيجابية للفوز بلقب الدوري، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة بجميع اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً في الجولات الماضية وسيواصلون الروح القتالية لتقديم أفضل ما لديهم أمام فريق شباب الأهلي.

وتمنى شخيت أن يحالفهم التوفيق في كل المباريات، مؤكداً أنهم سيقاتلون على حتى آخر جولة من الدوري لتحقيق هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

مساندة

وطالب أحمد عبدالله جميل لاعب شباب الأهلي، الجماهير بضرورة الحضور لمساندة وتشجيع اللاعبين أمام البطائح.

وأكد أن المواجهة لن تكون سهلة، ووعد ببذل أقصى الجهد لتحقيق نتيجة تسعد أنصار شباب الأهلي، وقال:

الجهاز الفني يحرص على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، ونحن في كامل الجاهزية للمباراة المهمة للغاية، وسنقاتل بكل ما نملك من قوة للخروج بالعلامة الكاملة، لتعزيز موقف الفريق في صدارة الترتيب.

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