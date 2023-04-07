"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يكمل عقد المربع الذهبي لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: وام

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أكمل فريق " الأرشيف والمكتبة الوطنية " عقد المتأهلين للمربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بفوزه على فريق "دائرة القضاء" 2-0 في المباراة الأخيرة المؤهلة من مواجهات الملحق أمس .

وتستمر منافسات النسخة العاشرة من البطولة على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بأبوظبي حتى 11 ابريل الجاري، موعد تقام المباراة النهائية.

وكان فريق " الأرشيف والمكتبة الوطنية" فاز على فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" 3-0، ضمن مباريات الملحق المؤهل لنصف النهائي، ليتأهل للمواجهة الحاسمة أمام فريق "دائرة القضاء".

وتأهل فريق "دائرة القضاء" للمواجهة الحاسمة، بفوزه على فريق "سيتي جولف" 2-0 ليواجه "فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية"، ويفوز الأخير ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي من البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة الأحد المقبل، بمباراتي نصف النهائي، تجمع الأولى فريق "مدارس الإمارات الوطنية" مع فريق "مكتب البعثات الدراسية"، الساعة 10 مساء، ويتطلع فريق "مدارس الإمارات الوطنية" لبلوغ النهائي والمحافظة على لقبه، فيما يطمح فريق "مكتب البعثات الدراسية" وصيف النسخة الماضية للفوز من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب .

وفي الساعة 11 مساء، يلتقي فريق " مكتب الأمين العام" مع فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية" ، في مواجهة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين بصفوف الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية، لاسيما أن كليهما من الفرق المرشحة للفوز بالنسخة العاشرة.

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