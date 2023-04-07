رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل لشهر مارس

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر مارس 2023، في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق بندر الأحبابي، لاعب العين في فئة أفضل لاعب، على كل من وليد أزارو لاعب عجمان وعبد الله تورى لاعب النصر وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي ودجانيني لاعب الشارقة، كما تفوق زايد أحمد، حارس مرمى البطائح على كل من خالد السناني حارس مرمى الوصل وخالد عيسى حارس مرمى العين.

وتفوق حسن العبدولي، مدرب دبا على كل من ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي وجوران توميتش مدرب النصر.

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