قمة خاصة بين الجزيرة والنصر في انطلاقة الجولة 22 الليلة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق،أحمد عيسى

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تقام، في العاشرة من مساء اليوم، مباراتان في انطلاقة الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي الجزيرة مع النصر في قمة خاصة باستاد محمد بن زايد.

فيما يلعب بني ياس مع اتحاد كلباء باستاد الشامخة. ويسعى الجزيرة والنصر لمواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث وسط معنويات عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه «فخر أبوظبي» في الجولة الماضية على الوصل الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

بينما واصل «العميد» انتفاضته في الدوري بالفوز الثالث على التوالي على حساب اتحاد كلباء، ما جعله يتقدم إلى المنطقة الدافئة، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، ويفتقد الفريق جهود 3 لاعبين، هم: سلطان الشامسي وحسين مهدي وحمدان الكمالي، لأسباب صحية.

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه لمنافسه، وقال: النصر قدم مستويات جيدة وحقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة التي أكدت تطوره. وأضاف: المباراة صعبة وسنعمل على تقديم كرة قدم ترضي الجماهير مع كسب النقاط الثلاث، خاصة أننا نرغب في التقدم بجدول الترتيب.

وأشار كايزر إلى جاهزية جميع لاعبيه للقاء، باستثناء محمد العطاس الذي يواصل تدريباته الفردية بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وقال توميتش مدرب النصر: نواجه الجزيرة أحد أفضل الأندية في الدوري، ويجب أن نظهر بأفضل مستوياتنا الفنية وعلى قمة الجاهزية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، والأجواء ممتازة والمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية.

ويستضيف بني ياس فريق اتحاد كلباء، في مواجهة بالمنطقة الدافئة، ويحتل بني ياس المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويأمل تحقيق الفوز، وتقديم عرض جيد في ظل عدم وجود ضغوط على الفريق، ويتطلع كلباء إلى استعادة نغمة الفوز والوصول إلى النقطة 29، وخلال الأربع مباريات الماضية لم يحصد سوى نقطتين وخسر أمام شباب الأهلي والعين والنصر.

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