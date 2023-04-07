«الأبيض» يتراجع إلى المركز 72 عالمياً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تراجع ترتيب منتخب الإمارات عالمياً إلى المرتبة 72 في تصنيف «فيفا» للمنتخبات، وحافظ منتخب اليابان على الصدارة الآسيوية وحل في المرتبة 20 عالمياً، متقدماً على إيران (24)، كوريا الجنوبية (27)، أستراليا (29)، في حين تراجع منتخب السعودية 5 مراكز ليصبح بالمركز 54 عالمياً والخامس آسيوياً وعربياً.

وتراجع منتخب قطر إلى المرتبة 61 عالمياً، بينما تقدم العراق للمركز (67) وسلطنة عمان (73) ولبنان (99)، فيما ثبتت مراكز الأردن (84) والبحرين (85) وسوريا (90) وفلسطين (93)، وحافظ منتخب المغرب على الصدارة العربية والأفريقية بالمركز 11 عالمياً.

بينما حل منتخب السنغال في المركز الثاني على مستوى القارة السمراء والـ 18 عالمياً، متقدماً على تونس (28) ثم الجزائر (34)، بينما حقق منتخب مصر قفزة كبيرة باحتلاله المركز الخامس قارياً والـ 35 عالمياً. ويتصدر منتخب الأرجنتين، التصنيف العالمي، متفوقاً على فرنسا (2) والبرازيل (3).

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