«البعثات الدراسية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريق مكتب البعثات الدراسية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد فوزه على مكتب الشؤون الخاصة 3 - 0 بملعب فندق قصر الإمارات، متصدراً المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، بفوزه في مبارياته الثلاث، مسجلاً 14 هدفاً، بينما تأهل فريق دائرة القضاء إلى الملحق بعدما حل ثانياً بالمجموعة بـ 4 نقاط، بتعادله مع المركز الوطني للتأهيل 1 - 1.

وكان فريقا مدارس الإمارات الوطنية، بطل النسخة الماضية، ومكتب الأمين العام تأهلا إلى نصف النهائي، المقرر بعد غدٍ الأحد، وتحدد مباريات الملحق، الفريق الرابع.

ويشارك فيها أصحاب المركز الثاني في المجموعات وهي الأرشيف والمكتبة الوطنية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة القضاء، بالإضافة إلى سيتي غولف صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز