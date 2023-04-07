الشعفار: أعدكم بـ «وصل» لا ينهار لمواسم

المصدر: دبي - علي شدهان

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لم يخفت بعد صدى تصريحه المدوي في بداية تسلمه مسؤولية رئاسة مجلس إدارة نادي الوصل قبل أكثر من عام من الآن، بأن يجعل الوصلاوية «يضحكون» فرحاً، وها هو أحمد الشعفار يطلق تصريحاً أكثر دوياً:

أعدكم بفريق وصلاوي لا ينهار لمواسم عدة، ولا يتوقف مباشرة لمجرد فوزه بأي من ألقاب البطولات المحلية في كرة القدم الإماراتية.

وعلى صدى تعادل الوصل مع ضيفه العين في ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس، وتأجيل حسم بلوغ نهائي البطولة إلى مباراة الإياب في ملعب الزعيم 14 الجاري، أبدى أحمد الشعفار رضاه التام عن أداء الوصل.

وبالتالي نتيجة التعادل، لافتاً إلى أن الوصل لعب أمام منافس قوي وصاحب «رتم» فني مرتفع في المباريات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، كاشفاً النقاب عن أنه خاطب لاعبيه بعد انتهاء المباراة بـ«أحبكم، وما قصرتم».

ولفت الشعفار إلى أن حسم بلوغ نهائي بطولة الكأس سيكون في مباراة الإياب في ملعب العين 14 الجاري، مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على انتزاع بطاقة المرور إلى النهائي، واصفاً مباراة الذهاب بالجميلة أداءً ونتيجة وحماساً وتشويقاً وحضوراً جماهيرياً مميزاً، معرباً عن قناعته بأن المهم بالنسبة إليه هو أن يقدم الوصل أداءً فنياً مميزاً، معتبراً النتيجة تحصيل حاصل لذلك الأداء.

وشدد الشعفار على أنه «يعد» بصناعة فريق وصلاوي لا ينهار لمواسم عدة تمتد لأكثر من 4 مواسم، ولا يتوقف أو يتراجع وينهار مباشرة بعد أول موسم من فوزه بلقب أي من البطولات المحلية.

وفي مقدمتها الدوري، مشيراً إلى أن خلاصة العمل في نادي الوصل تتمثل في بناء فريق قوي قابل للاستمرار، وبما يصب في مصلحة بطولة الدوري، وكرة القدم الإماراتية عموماً.

وكشف أحمد الشعفار النقاب عن أن تقييماً شاملاً سيجري لكل التفاصيل المرتبطة بفريق الوصل الأول لكرة القدم في نهاية الموسم، سواء ما يتعلق بمصير المدرب أو المحترفين الأجانب، لافتاً إلى أنه لا يمكن «تصليح» الأوراق قبل الانتهاء من الامتحان، معتبراً نهاية الموسم هي الموعد الأنسب للنظر في تلك الأوراق، وخوض الامتحان بثقة لتقييم مسيرة الوصل طوال بطولات موسم 2023.

بيتزي: انتهى شوط أول

ريبروف: المهم عدم استقبال أهداف

جاء التحفظ المبالغ فيه سبباً مباشراً لإضاعة الفوز من الوصل والعين على السواء في مباراتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل السلبي لعباً ونتيجة، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب 14 الجاري في ملعب «الزعيم».

كما سادت الألعاب الفردية، لا سيما الاستعراضية، أجواء المباراة، ما أفسد اللعب الجماعي الذي غالباً ما يقود إلى الفوز، أو تسجيل الأهداف.

وأبدى الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل، رضاه عن أداء فريقه، وعن نتيجة التعادل، لافتاً إلى أن شوطاً أول قد انتهى من المواجهة بين الفريقين، وباقٍ شوط آخر في مباراة الإياب 14 الجاري في ملعب العين.

مشيراً إلى أن الوصل أهدر فرصاً عدة للتسجيل في شباك العين، مشدداً على أن تركيز الفريق منصب حالياً على مباراة عجمان في الجولة 22 من الدوري.

ووصف الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين، مباراة الذهاب مع الوصل بالجيدة، لافتاً إلى أن الوصل فريق منظم، ويعد من بين أفضل 5 فرق في الإمارات.

لافتاً كذلك إلى أن المهم هو أن العين لم يستقبل أي هدف في مباراة الذهاب، مبدياً ثقته في مقدرة فريقه على الحسم في مباراة الإياب على ملعبه.

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