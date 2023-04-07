«شكراً قيادتنا».. مبادرة الولاء في نصف نهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق اتحاد الكرة مبادرة «شكراً قيادتنا» خلال مباراتي الذهاب لنصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتأتي هذه المبادرة عرفاناً بجهود وحكمة القيادة الرشيدة التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة الدول المزدهرة، وجعلت الإمارات أكثر الدول تقدماً ورقياً.

والمبادرة تعبير عن مشاعر أسرة كرة القدم الإماراتية تجاه القيادة الرشيدة وجهودها وإنجازاتها، حيث كانت مباراتا نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوصل والعين، والشارقة وعجمان، فرصة للتعبير عن الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً من لاعبي الفرق الأربعة فضلاً عن التفاعل الجماهيري الكبير.

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