كوزمين: واجهت موقفاً صعباً قبل مباراة عجمان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تباينت ردود الفعل والتصريحات بعد فوز الشارقة على عجمان 2 - 1، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ففي الوقت الذي بدا فيه الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة راضياً بالنتيجة، تحسر في الجانب الآخر الصربي غوران توفيغدزيتش، المدير الفني لفريق عجمان، على الخسارة، التي جاءت في وقت ظهر فيه الفريق بمستوى أفضل من الشوط الأول.

وأشار كوزمين إلى صعوبة الموقف الذي واجهه قبل المباراة، بتعرض كل من كايو لوكاس للإصابة أثناء فترة الإحماء، وإصابة أخرى تعرض لها دجانيني في التمرين الأخير.

وقال: مهمة الشارقة لم تنتهِ، وما زال هناك مباراة إياب على ملعب عجمان، وهو فريق قوي ومنظم جداً، ويملك مهاجمين مميزين، يمكن يصعبوا الأمور على أي فريق في الدوري، نحن فزنا في شوط، ويبقى هناك الشوط الثاني، والأمر سيحسم في ملعب عجمان.

وتحدث كوزمين عن الغياب المفاجئ للاعب كايو لوكاس، قائلاً: كايو عانى من آلام في ظهره قبل المباراة، وتم علاجه بالحقن من أجل المشاركة.

وأجرى عمليات الإحماء قبل لقاء عجمان، لكن عاودته الآلام، لذلك تم استبعاده من التشكيلة، والأمر نفسه بالنسبة لدجانيني، الذي عانى من إصابة في التمرين، أبعدته عن المباراة، وشعر بنفس الآلام التي أخرجته في مباراة الوحدة السابقة.

وأضاف: اخترعنا أشياء جديدة في طريقة لعبنا بسبب هذه الغيابات، وشكراً لجميع اللاعبين على ما قدموه، وقبل المباراة، كان لدي مشكلة في اختيار التشكيلة، بسبب إصابة كايو ودجانيني، وتركيزي الآن مع فريقي الشارقة على الكأس، بعدما فقدنا نوعاً ما فرصة المنافسة على لقب الدوري، لأن أي مدرب يعتمد على النتائج، وفي حال لم يحصد بطولات، فإنه لن يبقى في منصبه.

مدرب عجمان

وتحدث الصربي غوران مدرب عجمان في تعليقه على النتيجة والخسارة، قائلاً: في الشوط الأول، استحوذ الشارقة على الكرة.

وكنا منتظمين دفاعياً، والشارقة لم يستطع اختراق الدفاع من الدفاع، واعتمد على التمريرات الطويلة، وصنع بها بعض الفرص التي لم تشكل علينا خطورة، في الشوط الثاني اختلف الأمر، سيطرنا على الكرة، ولكن خسرنا، وعلينا التركيز الآن على مباراة الرد.

وأضاف غوران: الخسارة 1 - 2، ربما تكون نتيجة غير مزعجة في وجود مباراة إياب.

ولكن كنا نأمل في الخروج بالتعادل على أقل تقدير، قياساً بما قدمناه، والحظوظ متوفرة في التأهل، مشكلة عجمان الآن يلعب شوطين بشكل مختلف، شوط أول يتراجع ويتحسن في الثاني، وعلينا التركيز على معالجة ذلك باللعب بمستوى واحد خلال الشوطين.

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