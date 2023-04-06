ستة ممثلين لاتحاد الإمارات في لجان «آسيوي كرة القدم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوائم رؤساء ونواب وأعضاء لجانه العاملة للفترة 2023-2027، حيث تم اختيار ستة ممثلين لاتحاد الإمارات لكرة القدم في هذه اللجان البالغ عددها 14 لجنة مختلفة حسب النظام الأساسي للاتحاد القاري.

وتم تعيين عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي نائباً لرئيس لجنة التسويق، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة عضواً في لجنة الاتحادات الوطنية الأعضاء، وسالم علي الشامسي عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عضواً في لجنة المسابقات، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي عضواً في اللجنة الطبية، وعمران الجسمي عضو لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة عضواً في لجنة المسؤولية الاجتماعية.

ويأتي اختيار ستة ممثلين لاتحاد الإمارات لكرة القدم في لجان الاتحاد القاري تأكيداً على الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الكوادر الوطنية في مجال إدارة لعبة كرة القدم من خلال طرح الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً وقارياً وعالمياً.

وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر الجزيل إلى كافة الأعضاء السابقين الذين تواجدوا في لجان الاتحاد الآسيوي على ما بذلوه من جهد وعمل خلال فترة تواجدهم في مختلف اللجان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز