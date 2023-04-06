الرياضة الإماراتية.. إنجازات كبيرة خلال الربع الأول من 2023

المصدر: وام

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على مدار الشهور الثلاثة الماضية، كانت الرياضة الإماراتية حاضرة بقوة على منصات التتويج، عربيا وقاريا ودوليا، وكذلك في استضافة أبرز البطولات العالمية لمختلف الرياضات، لتشكل الإنجازات التي تحققت في انطلاقة 2023، دافعا كبيرا لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد العديد من الاستحقاقات الكبيرة على الأصعدة كافة.

فعلى صعيد الإنجازات، تأهل منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي كبير لأول مرة، وتصدر منتخب الجوجيتسو البطولة الآسيوية السابعة التي أقيمت في بانكوك بتايلاند خلال فبراير الماضي، حاصدا 16 ميدالية ملونة ليحتفظ بلقب البطولة، كما نالت الإمارات 28 ميدالية ملونة في جولة سيدني جراند سلام للجوجيتسو.

ونال أيضا فريق شرطة أبو ظبي للجوجيتسو، المركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في بروكسل.

وفي رياضة الجودو، تصدر المنتخب الوطني ترتيب المنتخبات العربية المشاركة في بطولة طشقند "جراند سلام"، بعد حصوله على الميدالية الفضية في "باريس جراند سلام".

وحل منتخب كرة القدم الشاطئية رابعا في مشاركة ناجحة بكأس آسيا في تايلاند، كما توج منتخب الرجبي بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل منتخب السلة للمرحلة الحاسمة في تصفيات كأس آسيا 2025.

ومن أبرز الإنجازات الرياضية خلال الربع الأول من 2023 أيضا حصول أستاذ الشطرنج الدولي سالم عبد الرحمن على المركز العاشر على مستوى العالم، وتتويج الياس حبيب بطل المواي تاي الإماراتي بلقب بطولة المحترفين للكيك بوكسينج وسط مشاركة نخبة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

ومن الإنجازات المهمة أيضا ارتقاء دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري بالتصنيف الأولمبي للإمارات من المركز الـ 136 عالميا إلى المركز الـ 30، بعد إنجازاته المتتالية في سباقات الأمونيوم، ومشاركته الأخيرة في كأس الأمم بمصر، في إطار مشوار جمع نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وفي الدراجات أيضا فاز فريق الإمارات للمحترفين، بألقاب المراحل الثلاثة الأولى من طواف الأندلس، وأحرز السلوفيني تادي بوجاتشار لقب المرحلتين الأولى والثانية، فيما أحرز البلجيكي تيم ويلينز لقب المرحلة الثالثة.

واستمرارا لإنجازات الرياضة الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، تم الإعلان عن فوز الإمارات بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقررة أواخر العام الجاري، ونجحت الإمارات في تنظيم البطولة الآسيوية للريشة الطائرة للمرة الأولى، بعد أن نالت حقوق التنظيم لـ 5 سنوات متتالية، وتم تنظيم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة للمرة الأولى في الإمارات أيضا.

كما وقع مجلس أبوظبي الرياضي مع الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز اتفاقاً لاستضافة "سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة" في أبوظبي عام 2026، وهي واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من حيث أعداد المشاركين والأنشطة المصاحبة لها على امتداد عمر الحدث.

كما تم الإعلان عن تشكيل أول فريق دراجات نسائي قاري باسم القابضة ليشارك في مختلف البطولات القارية، وكانت النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات في فبراير الماضي هي محطة الانطلاق، وشهد الربع الأول من العام أيضا إقامة مباراة السوبر الأرجنتيني في أبو ظبي للمرة الأولى، على أن يتم تكرار إقامتها بالعاصمة لـ 3 سنوات مقبلة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي.

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