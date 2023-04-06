الشعفار: أعدكم بـ "وصل" لا ينهار لمواسم

المصدر: دبي - علي شدهان

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لم يخفت بعد صدى تصريحه المدوي في بداية تسنمه مسؤولية رئاسة مجلس إدارة نادي الوصل قبل أكثر من عام من الآن، بأن يجعل الوصلاوية "يضحكون" فرحا، وها هو أحمد الشعفار يطلق تصريحا أكثر دويا: أعدكم بفريق وصلاوي لا ينهار لمواسم عدة، ولا يتوقف مباشرة لمجرد فوزه بأي من ألقاب البطولات المحلية في كرة القدم الإماراتية.

وعلى صدى تعادل الوصل مع ضيفه العين الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس، وتأجيل حسم بلوغ نهائي البطولة إلى مباراة الإياب في ملعب الزعيم 14 ابريل الجاري، أبدى أحمد الشعفار رضاه التام عن أداء الوصل، وبالتالي نتيجة التعادل، لافتا إلى أن الوصل لعب أمام منافس قوي وصاحب "رتم" فني مرتفع في المباريات الأخيرة من دوري ادنوك للمحترفين، كاشفا النقاب عن أنه خاطب لاعبيه بعد انتهاء المباراة بـ "احبكم، وما قصرتم".

ولفت الشعفار إلى أن حسم بلوغ نهائي بطولة الكأس، سيكون في مباراة الإياب في ملعب العين 14 ابريل الجاري، مبديا ثقته العالية في مقدرة الوصل على انتزاع بطاقة المرور إلى النهائي، واصفا مباراة الذهاب بالجميلة أداء ونتيجة وحماسا وتشويقا وحضورا جماهيريا مميزا، معربا عن قناعته بأن المهم بالنسبة إلية هو أن يقدم الوصل أداء فنيا مميزا، معتبرا النتيجة تحصيل حاصل لذلك الأداء.

وشدد الشعفار على أنه "يعد" بصناعة فريق وصلاوي لا ينهار لمواسم عدة تمتد لأكثر من 4 مواسم، ولا يتوقف أو يتراجع وينهار مباشرة بعد أول موسم من فوزه بلقب أي من البطولات المحلية، وفي مقدمتها الدوري، مشيرا إلى أن خلاصة العمل في نادي الوصل، تتمثل في بناء فريق قوي قابل للاستمرار، وبما يصب في مصلحة بطولة الدوري، وكرة القدم الإماراتية عموما.

وكشف أحمد الشعفار النقاب عن أن تقييما شاملا سيجري لكل التفاصيل المرتبطة بفريق الوصل الأول لكرة القدم في نهاية الموسم، سواء ما يتعلق بمصير المدرب أو المحترفين الأجانب، لافتا إلى أنه لا يمكن "تصليح" الأوراق قبل الانتهاء من الامتحان، معتبرا نهاية الموسم هو الموعد الأنسب للنظر في تلك الأوراق، وخوض الامتحان بثقة وتأن لتقيم مسيرة الوصل طوال بطولات موسم 2022-2023.

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