لابا كودجو الأكثر تسديداً في «دورينا»

المصدر: دبي - وام

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ضاعف التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين، الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنهاية منافسات الجولة الـ21 للمسابقة.

ورفع كودجو، الذي يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفاً، عدد تسديداته في 21 مباراة، خاضها مع العين إلى 108 تسديدات، بما يقارب ضعف عدد تسديدات أقرب منافسيه في هذه القائمة نجم الجزيرة علي مبخوت، ثاني هدافي المسابقة برصيد 19 هدفاً، الذي سدد 58 مرة، خلال 20 مباراة فقط شارك فيها. ووفق إحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية فإن لابا كودجو يتصدر ترتيب هذا القائمة.

حيث سدد إجمالاً 108 تسديدات، من بينها 43 تسديدة نحو المرمى، بمعدل 39.8% من تسديداته، في حين أن علي مبخوت صاحب المركز الثاني سدد 58 مرة، من بينها 35 تسديدة نحو المرمى، بمعدل 60.3%، أي أن تسديداته أكثر إيجابية على المرمى.

وفي المركز الثالث يأتي التونسي محمد فراس بالعربي، لاعب عجمان، سادس هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، والذي سدد إجمالاً 56 مرة خلال مشاركته في 21 مباراة مع فريقه، من بينها 30 تسديدة نحو المرمى بمعدل 53.5% من تسديداته، وفي المركز الرابع يأتي فابيو ليما لاعب الوصل، ثالث هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً، برصيد بالعربي نفسه من 56 تسديدة، لكن خلال مشاركته في 20 مباراة فقط، من بينها 33 تسديدة نحو المرمى بمعدل 58.9% من تسديداته.

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