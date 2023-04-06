تكريم الفائز بجائزة «البصمة الرياضية» الليلة

المصدر: (دبي - البيان)

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يتم مساء اليوم تنظيم احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، بمشاركة دولية، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني وقيم العطاء في دولة الإمارات، ويقام الحفل في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي.

وسيتم منح عدد من الجوائز، من بينها جائزة البصمة الرياضية في نسختها الرابعة، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و«مؤسسة وطني الإمارات»، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني، ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، سواء المؤسسات الرياضية الوطنية أو الدولية.

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