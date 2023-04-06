«الأمين العام» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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بلغ مكتب الأمين العام نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد تعادله مساء أول من أمس مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

تقام مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات مباريات الملحق، والتي تلعب بطريقة خروج المغلوب، بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات «3 فرق» بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات، على أن تقام مباراتا نصف النهائي الأحد المقبل.

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