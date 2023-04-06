العنابي.. فوز عربي أول بـ «المجهود الأقل»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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وضع الوحدة قدماً في الدور الثاني من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» بالفوز المريح الذي حققه على حساب البرج اللبناني في ذهاب الدور التمهيدي الأول بثلاثية نظيفة على استاد آل نهيان، ليستهل العنابي مشواره بأول فوز له في البطولات العربية للأندية.

ويشارك الوحدة في البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان شارك في نسخة 2017 التي أقيمت في القاهرة. ويعد الفوز على البرج اللبناني هو الأول لـ «أصحاب السعادة» في تاريخه بالبطولة العربية بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم في مشاركته الأولى.

حرص

وقال الهولندي أرنو بويتنويغ مدرب الوحدة إن الفريق قدم أداء جيداً للغاية في الشوط الأول، وحرصت على الدفع بعناصر عائدة من الإصابة أمثال سهيل المنصوري، والدفع كذلك بوجوه جديدة مثل الغاني دانييل أسومه، مشيراً إلى أن الوحدة احترم الفريق اللبناني رغم فارق الإمكانيات.

وأضاف:«المباراة انتهت فعلياً بعد تسجيل 3 أهداف، ونفسياً ليس سهلاً على اللاعبين تقديم نفس المستوى على مدار 90 دقيقة خاصة بعد أفضلية التقدم بثلاثية».

وعن إمكانية إراحة المزيد من اللاعبين في لقاء الإياب أوضح:«سنقف على حالة اللاعبين وأمامنا 3 أيام للتحضير وسنضع بعين الاعتبار مواجهات الفريق المقبلة والعناصر التي تحتاج إلى الراحة لأنه ليس من السهل لعب 3 مباريات في 10 أيام».

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