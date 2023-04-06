المصدر: دبي - العوضي النمر

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يرى عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطني والنصر الأسبق أن مصير الدوري يقرره شباب الأهلي.

حيث إنه الوحيد بين فرق الدوري الذي يملك قرار الفوز ببطولة الدوري، كونه يتقدم على أقرب منافسيه بخمس نقاط، واستمرار فوزه في الجولات المتبقية يمكنه مع نيل الدرع عن جدارة واستحقاق، أما إذا فرط في نقاط المباريات المقبلة، فسيمكن منافسيه من اللحاق به وربما تخطيه.

ولكن الفريق يملك مدرباً محنكاً يتبع أسلوباً وطريقة لعب وظفهما في أداء جماعي ميز الفريق، واستطاع توظيف قدرات وإمكانات لاعبيه بشكل جيد، على الرغم من تعدد الإصابات بصفوف الفريق ويعتبر أفضل مدرب هذا الموسم.

الوحدة لغز

وقال عبد الرحمن محمد: يعتبر فريق الوحدة لغزاً محيراً في أدائه ونتائجه، فبعد أن فاز على منافسيه في الدور الأول ويفترض أن ينال دفعة معنوية كبيرة، تمكنه من المنافسة القوية على لقب الدوري، ولكنه تراجع في الدور الثاني وخسر نقاطاً مهمة على ملعبه وبين جمهوره وأجرى تغييراً في الجهاز الفني، وتعادله الأخير أمام الشارقة أبعد الفريقين عن المنافسة الحقيقية على اللقب، بعد أن اتسع فارق النقاط بينهما والمتصدر.

وأضاف عبد الرحمن محمد: إن بطولتي الكأس والسوبر اللتين حققهما الشارقة هذا الموسم، لا تشفعان لمدربه كوزمين الذي أخفق في الفوز ببطولة الدوري، بعد أن وفرت له إدارة النادي كل سبل النجاح وتعاقدت مع لاعبين «سوبر»، ولكنه لم يوفق في السير بشكل جيد في طريق الفوز بالبطولة، بعد أن خسر نقاطاً مهمة على أرضه خصوصاً من منافسيه.

وأشاد عبد الرحمن محمد بمستوى فريق الوصل هذا الموسم، وقال مقارنة بالمواسم الماضية، التي كان الفريق يحتل خلالها المركز السابع أو الثامن، يعتبر ما يحققه الوصل هذا الموسم إنجازاً يحسب لإدارة النادي التي توفر للفريق كل عوامل النجاح، وللجهاز الفني الذي أحسن توظيف قدرات وإمكانات اللاعبين بشكل جيد، وتعتبر جماعية الأداء سر تفوق الوصل ليغطي على عدم توفيق بعض اللاعبين الأجانب.

وعن تقييمه لفريق النصر بصفته أحد أبنائه قال عبد الرحمن محمد: كثرة التغييرات الإدارية والفنية أثرت كثيراً على منظومة العمل النصراوية، إضافة لعدم توفيق بعض اللاعبين الأجانب.

مما جعل الفريق يلعب من دون مهاجم، ولابد أن يعمل النصر على مكتسبات المباريات الأخيرة من خلال ترسيخ الاستقرار والاستفادة من دروس الموسم الحالي جيداً، وإعادة تقييم عطاء اللاعبين، وتحديد المراكز التي في حاجة لتدعيم خلال الموسم المقبل، حتى يظهر الفريق بالصورة التي تتمناها جماهيره.

وعن تقييمه لمستوى الدوري هذا الموسم وأهم مكتسباته يقول عبد الرحمن محمد، المستوى الفني يعتبر متواضعاً إلا في بعض المباريات لفرق الصدارة وهي قليلة، وأهم مكتسب للدوري هذا الموسم هي مشاركة عدد من اللاعبين الشباب مع فرقهم مثل علي صالح الذي يتألق مع الوصل وثنائي اتحاد كلباء أحمد عامر وسلطان عادل وهؤلاء أمل كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

أفضل لاعب

ورشح عبد الرحمن محمد الثنائي علي مبخوت وعلي صالح لنيل لقب أفضل لاعب خلال الموسم بعد أن قدما مستوى متميزاً مع فريقيهما على مدى منافسات الدوري، وهذا الثنائي ظاهرة مميزة في دوري الإمارات، أما بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب فقد برز هذا الموسم الثنائي لابا كودجو مهاجم العين وهداف الدوري، وكارتابيا هداف فريق شباب الأهلي وكل منهما ترك بصمة مميزة بأداء قوي وخطورة على مرمى المنافسين.

وقال عبد الرحمن محمد إن فريق عجمان يعتبر الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، بأدائه القوي ونتائجه المميزة، فقد قدم الفريق موسماً متميزاً على الرغم من افتقاره للنجوم السوبر.

ولكن لاعبيه يؤدون بعزيمة قوية وروح معنوية عالية، ولاعبيه الأجانب برستيج وأزارو وفراس بالعربي وعلي مدن يقدمون مستوى طيباً منح الفريق قوة دفع كبيرة، ولا ننسى فريق البطائح الذي شارك في الدوري للمرة الأولى ومع ذلك قدم مستوى طيباً وحقق نتائج جيدة مكنته من البقاء في دوري المحترفين لموسم ثانٍ، وهذا إنجاز يحسب لإدارة النادي ولاعبيه.

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