اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي دورة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت في ملعب مركز كواترو الرياضي مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 بعدما حسمت 4 فرق تأهلها إلى الدور نصف النهائي وهي، الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وبلغ فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دور الأربعة بعد انتصاره المستحق على فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدفين دون مقابل، وفي المباراة الثانية لحق حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط بركب المتأهلين بفوزه على مصرف عجمان 4 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

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