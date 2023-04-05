الوصل والعين يؤجلان الحسم في الكأس إلى 14 إبريل

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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أجل الوصل والعين، حسم هوية المتأهل منهما إلى نهائي بطولة الكأس إلى 14 إبريل الجاري، بعد تعادلهما السلبي الأربعاء في معقل الفهود بزعبيل ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة، وسط حضور جماهيري مميز.

ولم يقدم الفريقان، المستوى المأمول منهما، حيث سيطر الحذر المبالغ فيه، وبعض الألعاب الفردية على حساب اللعب الجماعي، ما أثر على مجمل الصورة الفنية للمباراة.

ورغم عدم معاناة أي من الفريقين من غياب أي من نجوم التشكيلة الأساسية لأي منهما، إلا أن ذلك لم يفضي إلى تحول حاسم ومؤثر لمصلحة أي منهما حتى على مستوى نسبة الاستحواذ على مجريات المباراة.

وبحسابات الملعب والجمهور، فإن التعادل، يمثل خسارة للوصل، ومكسبا للعين، الذي يعول كثيرا على دعم جماهيره وخوض لقاء الإياب على ملعبه، للمرور إلى النهائي، والمنافسة على لقب البطولة، في حال اجتاز عقبة الوصل في قمة الإياب 14 ابريل الجاري.

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