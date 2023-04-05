الشارقة يكسب عجمان بصعوبة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

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حقق الشارقة فوزاً غالياً وصعباً على ضيفه عجمان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة بإستاد الشارقة بعد مباراة مثيرة في شوطها الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة، ويتجدد لقاء الفريقين في جولة الإياب على ملعب عجمان يوم 14 إبريل الحالي.

جاء الشوط الأول متكافئ المستوى إلى حد كبير مع أفضلية لعجمان في الناحية الهجومية من خلال الفرص التي تهيأت له عن طريق وليد أزارو في بداية المباراة وفراس بالعربي الذي سدد كرة قوية مرت فوق المرمى بقليل، بينما لم يشكل الشارقة خطورة على مرمى الحارس علي الحوسني باستثناء لعبة واحدة من بيانيتش وانحصر اللعب معظم فترات الشوط في التحضير في وسط الملعب حتى أعلن الحكم الدولي سلطان المرزوقي عن نهاية الشوط بالتعادل بلا أهداف.

زادت الإثارة وارتفع إيقاع اللعب في الشوط الثاني وكاد عجمان أن يفتتح التسجيل بعد مرور 5 دقائق للشوط من رأسية قوية لوليد أزارو صداها الحارس عادل الحوسني بصعوبة، ورد الشارقة بهجمات منظمة عن طريق خالد الظنحاني وباكو الكاسير حتى نجح الأخير في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 60 من هجمة في عمق الدفاع وسدد كرة قوية على يسار الحارس، ورفع هذا الهدف من معنويات فريق الشارقة وسيطرته على اللعب وترجم ذلك بهدف ثانٍ بعد دقيقتين فقط من ركنية أجاد بيانيتش تنفيذها وارتقى لها عثمان كمارا ليحولها برأسه في المرمى.

واستعاد عجمان خطورته الهجومية بعد الهدف الثاني عن طريق الرباعي برستيج وعلي مدن وفراس بالعربي ووليد أزارو وأثمر ذلك عن هدف تقليص الفارق من لعبة رائعة بدأت من أزارو وحولها علي مدن وارتدت من الحارس وأعادها فراس بالعربي للمرمى في الدقيقة 70 واستمر اللعب سجالاً بعد ذلك حتى انتهت المباراة بأهدافها الثلاثة وفوز الشارقة 2-1.

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