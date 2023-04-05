لابا كودجا يتصدر قائمة الأعلى تسديداً في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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ضاعف التوجولي لابا كودجا، لاعب فريق العين، الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنهاية منافسات الجولة الـ21 للمسابقة.

ورفع كودجا، الذي يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفاً، عدد تسديداته في 21 مباراة خاضها مع العين إلى 108 تسديدات، بما يقارب ضعف عدد تسديدات أقرب منافسيه في هذه القائمة نجم الجزيرة علي مبخوت، ثاني هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا، الذي سدد 58 مرة خلال 20 مباراة فقط شارك فيها .

ووفق إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، فإن لابا كودجا يتصدر ترتيب هذا القائمة، حيث سدد إجمالا 108 تسديدات، من بينهم 43 تسديدة نحو المرمى بمعدل 39.8% من تسديداته. في حين أن على مبخوت، صاحب المركز الثاني سدد 58 مرة، من بينهم 35 تسديدة نحو المرمى بمعدل 60.3% ، أي أن تسديداته أكثر إيجابية على المرمى.

وفي المركز الثالث، يأتي التونسي محمد فراس بالعربي، لاعب عجمان، سادس هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، والذي سدد إجمالا 56 مرة خلال مشاركته في 21 مباراة مع فريقه، من بينهم 30 تسديدة نحو المرمى بمعدل 53.5% من تسديداته.

وفي المركز الرابع، يأتي فابيو ليما لاعب الوصل، ثالث هدافي الدوري برصيد 15 هدفا، بـنفس رصيد بالعربي من تسديدات، 56 تسديدة، لكن خلال مشاركته في 20 مباراة فقط، من بينهم 33 تسديدة نحو المرمى بمعدل 58.9% من تسديداته.

وفي المركز الخامس، يأتي البرازيلي جواو بيدرو، لاعب الوحدة ، رابع هدافي الدوري بـ12 هدفاً، والذي سدد 55 مرة خلال مشاركته في 20 مباراة مع فريقه، من بينهم 29 تسديدة على المرمى بمعدل 52.7% من تسديداته.

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