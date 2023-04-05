ولي عهد عجمان يخاطب لاعبي "البرتقالي" قبل مواجهة الشارقة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

خاطب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري في التدريب الأخير الذي أجراه الفريق استعداداً لمباراته مع الشارقة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تقام في العاشرة من مساء "الأربعاء" بإستاد الشارقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للفريق في استاد راشد بن سعيد بحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي وخليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأثنى سموه على المستوى والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن في المسوم الحالي ومن بينها وصوله لمربع الكبار في الكأس الغالية.

وقال في حديثه للاعبين: "لديكم الإمكانيات لمواصلة المشوار ولديكم الدعم والمساندة القوية من مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي وإمارة كلها تقف خلف الفريق لتواصلوا مستواكم ونتائجكم المتميزة هذا الموسم".

ووجدت الزيارة صداها الطيب لدى أسرة النادي إدارة ولاعبين وجهاز فني وإداري، وأكدوا حرصهم على تقديم ما يرضي طموحات كل محبي النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز