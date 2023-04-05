نصف نهائي أغلى الكؤوس ينطلق اليوم

المصدر: دبي ـ علي شدهان، العين - طلحة عبدالله،الشارقة - ياسر قاسم

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تنطلق مساء اليوم مباراتان في جولة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تجمع المباراة الأولى لقاء قمة بين فريقي الوصل والعين في تمام الساعة العاشرة مساء في معقل الفهود بزعبيل.

وفي التوقيت ذاته، تنطلق المباراة الثانية على ملعب استاد الشارقة في مواجهة مرتقبة بين الشارقة حامل اللقب وضيفه عجمان، في اللقاء الأول، تمثل مباراة الوصل والعين، قمة حقيقية في سهرة رمضانية واعدة بين قطبين كبيرين في عالم كرة القدم الإماراتية، قطبان دائماً ما تشهد مبارياتهما، إمتاعاً وإثارة وتشويقاً لعموم متابعي وجماهير الساحرة المستديرة.

ويسعى الوصل، وقبل قمة الليلة مع العين، وبقوة إلى الإبقاء على حظوظه قائمة في التتويج بأي من ألقاب بطولات الموسم الجاري، خصوصاً بعدما ابتعد وبفارق 6 نقاط عن ميدان الصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين، إثر خسارته في الجولة 21 أمام الجزيرة، وتوديعه مبكراً دائرة المنافسة على لقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

بدوره، يأمل العين في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تريحه في لقاء الإياب بأرضه ووسط جمهوره، ويدرك لاعبوه ومدربهم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الإمبراطور الذي أظهر مستويات متميزة بالدوري، واختتم الفريق مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس وعمد خلاله المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، خصوصاً في خط الدفاع، وقد أدى جميع اللاعبين التمارين بمعنويات مرتفعة ولياقة بدنية عالية.

وفي اللقاء الثاني، يشهد استاد الشارقة المواجهة المرتقبة بين الشارقة حامل اللقب وضيفه عجمان، وهي المباراة الثالثة التي جمعت الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا مرتين في دوري أدنوك للمحترفين وفاز فيهما الشارقة 3 ـ 2 و4 ـ 0، ولكن الحسابات تختلف كثيراً في مباريات الكأس، لاسيما ومرحلة نصف النهائي تقام بنظام الذهاب والإياب حيث يتجدد لقاء الفريقين 14 أبريل الحالي في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وتبدو ظروف الفريقين متشابهة في آخر مباراة خاضها في الدوري، حيث تعادل الشارقة خارج ملعبه بدون أهداف مع الوحدة وتعادل عجمان خارج ملعبه أيضاً مع البطائح 1 ـ 1، واستعد الفريقان للمباراة على مدار 4 أيام بتمارين يومية وتبدو صفوفهما مكتملة مع غياب طفيف في فريق الشارقة الذي يغيب عنه لاعب الوسط ماجد حسن.

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