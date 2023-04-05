عبد اللطيف الفردان عضواً في «آسيوي السلة»

المصدر: (دبي ـ ياسر قاسم)

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تم اختيار عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة رئيساً للجنة المالية، وذلك بالتزكية لدورة 2023 ـ 2027 ليحافظ الفردان على هذا المنصب للدورة الثانية على التوالي.

وعبر عبداللطيف الفردان عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد قوة التواجد الإماراتي في هذا المحفل القاري الكبير، موجهاً شكره كذلك إلى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة لثقته ودعمه للوصول لهذا المنصب القاري وعلى دوره البارز والكبير فيما آلت إليه السلة الإماراتية من تطور كبير كما وجه شكره كذلك للاتحاد الدولي فرع آسيا لثقته.

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