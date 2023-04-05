«مدارس الإمارات الوطنية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد فوزه على الأرشيف والمكتبة الوطنية 2 - 0، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وصعد فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى الملحق، الذي سيقام، يوم غدٍ. وفي المباراة الثانية في المجموعة نفسها، فاز مكتب شؤون المجالس على وكالة أنباء الإمارات «وام» 3 - 2. وبنتائج مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية برصيد 7 نقاط، وجاء ثانياً الأرشيف والمكتبة الوطنية «6 نقاط»، وفي المركز الثالث مكتب شؤون المجالس «4 نقاط»، وحل رابعاً وكالة أنباء الإمارات «وام» بلا نقاط.

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