الوحدة يهزم البرج اللبناني في ذهاب كأس الملك سلمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الوحدة فوزاً سهلاً على نظيره البرج اللبناني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

سجل أهداف المباراة علاء زهير (16) وماتيوس بيريرا (29) وجواو بيدرو (35).بدأ الوحدة المباراة بضغط هجومي، ولم يجد صعوبة في الوصول إلى مرمى هادي مرتضى حارس مرمى البرج منذ بداية اللقاء.

حيث تمكن لاعبو العنابي من السيطرة على مجريات المباراة بالكامل، في ظل الفوارق الفنية والإمكانيات الواضحة لمصلحة الوحدة. وجاءت أولى الأهداف برأسية من المدافع التونسي علاء زهير من العرضية التي أرسلها روبن فيليب جهة اليسار.

وعزز ماتيوس بيريرا تقدم الوحدة بالهدف الثاني من تسديدة رائعة من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثالث من متابعة لتسديدة سهيل المنصوري التي ارتدت من حارس البرج.

ويلتقي الفريقان السبت المقبل في مباراة الإياب على استاد آل نهيان، ويواجه المتأهل في الدور الثاني، الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

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