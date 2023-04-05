«الانضباط» تنذر لاعبَيْ الوصل وتغرمهما 100 ألف درهم

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عقدت لجنة الانضباط اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في تقرير مراقب مباراة الجزيرة والوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي الوصل يوسف علي المهيري وسهيل عبدالله إبراهيم، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، بسبب محاولتهما الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، ووجهت العقوبة نفسها لمترجم فريق الوصل إلياس الطحان وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثون ألف درهم لمحاولته الاعتداء على أحد أفراد الجهاز الفني للفريق المنافس. وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الجزيرة ناصر عمران جمعة مباراتين وتغريمه 2500 درهم وذلك بعد مباراة فريقه مع العين في كأس الناشئين تحت 17 سنة.

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