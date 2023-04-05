منتخب المبارزة جاهز لمونديال بلغاريا

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات «الآسيوي والعربي والإماراتي» للمبارزة أن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة العالم للأشبال والناشئين ببلغاريا تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد جيل من اللاعبين قادر على تطوير اللعبة ووضعها على الخريطة العالمية.

وحرص الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي على لقاء بعثة المنتخب وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل الإمارات بأفضل شكل ممكن ورفع علم الدولة.

ويشارك منتخب الإمارات بـ11 لاعباً ولاعبة في البطولة المقامة حالياً بمدينة بلفديف، وتمتد حتى 9 أبريل الجاري، بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من 38 دولة. ويشارك منتخب الإمارات في منافسات الأسلحة الثلاث للبطولة،«الفلوريه» و«الايبيه» و«السابر».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز