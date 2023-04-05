المعتذرون عن «الأبيض» يتألقون مع أنديتهم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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شهدت الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، مشاركة 7 لاعبين من الذين سبق واعتذروا عن عدم الانضمام لصفوف منتخبنا الوطني «الأبيض» خلال معسكر أبوظبي بسبب تعرضهم لإصابات.

مما أدى إلى ابتعادهم عن المعسكر، ولكنهم عادوا للملاعب سريعاً وشاركوا مع فرقهم وتألقوا بشكل ملفت، ومنهم من لعب المباراة كاملة تحت حمل وضغط عاليين.

وهو ما يتطلب جاهزية بدنية وفنية تتناسب مع قوة مباريات الجولة، فقط غاب عن الجولة الثلاثي المصاب حسين مهدي الذي سبق وتعرض لإصابة مع فريقه النصر أمام العين، ووليد عباس المصاب مع فريقه شباب الأهلي، وكايو كانيدو لاعب العين المصاب بخلع بالكتف مع المنتخب في المباراة الأولى الودية أمام طاجيكستان.

7 شاركوا

فيما شهدت منافسات الجولة مشاركة علي صالح مع فريقه الوصل وظهر بمستوى جيد، وشاهين عبد الرحمن وخالد الظنحاني ثنائي الشارقة اللذين شاركا أمام الوحدة، ويحيى الغساني مع فريق شباب الأهلي، وبندر الأحبابي مع العين، فيما شارك بالشوط الثاني من المباريات كل من علي مبخوت لاعب الجزيرة وتألق وسجل هدفاً في مرمى الوصل.

وسلطان عادل لاعب اتحاد كلباء أمام النصر، وتساءلت الجماهير عن سر تلك العودة السريعة للاعبين وهم في أتم صحة ولياقة، رغم أن معسكر المنتخب الذي اعتذروا عن عدم المشاركة فيه بداعي الإصابة انتهى قبل الجولة بأربعة أيام، مما وضع اللاعبين في موقف حرج مع جماهير الأبيض.

وقف صارم

وعن تلك القضية قال عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الأسبق: انضمام اللاعبين للمنتخب واجب وطني يتحتم أداؤه على أكمل وجه، وما حدث في معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخراً في العاصمة أبوظبي فاجأ جميع المتابعين، لأن اعتذار 9 لاعبين أمر غير طبيعي وشخصياً أعتبره هروباً من أداء الواجب تجاه الوطن، وصدمنا جميعاً بمشاهدة نفس اللاعبين يشاركون مع أنديتهم في مباريات الدوري، ويقدمون جهداً بدنياً يتطلب جاهزية عالية، ولذلك لابد أن يكون هناك موقف صارم من اتحاد الكرة حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر.

سابقة تاريخية

فيما يعتبر عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطني والنصر الأسبق، أن ما حدث في معسكر المنتخب الأخير يعتبر سابقة تاريخية، لم تحدث طوال تاريخ المنتخبات، وقال: طوال السنوات الماضية كنا كلاعبين نتمنى نيل شرف الانضمام لصفوف المنتخب، لأن ارتداء قميص الأبيض شرف وواجب وطني لا يجوز الاعتذار عنه.

وأتذكر أننا كنا نتعرض لإصابات ومع ذلك كنا نحرص على التواجد في معسكر المنتخب، وإذا كان البعض ينظر للأمر أنه يعود لقلة الحوافر بالمنتخب وأقول لأصحاب تلك النظرية، الانضمام للمنتخب شرف وتمثيل الوطن أغلى من أي ماديات.

وأضاف عبد الرحمن محمد: اعتذار اللاعبين بهذا العدد الكبير، يعكس ما وصلت إليه الأمور بالمنتخب مما انعكس على نتائجه خلال المشاركات الرسمية الأخيرة، كما أن مشاركة اللاعبين مع فرقهم بالدوري وهم بحالة صحية جيدة، يتطلب وقفة إدارية قوية لمنع تكرار مثل هذه الأمور وأنصح اللاعبين وأقول لهم، إن انضمامكم للمنتخب شرف ويسهم في رفع القيمة السوقية لكل المنضمين، لذلك احرصوا على التواجد وتلبية نداء الوطن في أي موقع حتى يكتب لكم النجاح والتوفيق.

وجهة نظر

ولسماع وجهة نظر اللاعبين فيما حدث قال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: لا يوجد لاعب يتهرب من شرف الانضمام إلى المنتخب، وعندما يتم اختاري لصفوف المنتخب أسعد بذلك وأنضم على الفور، ولكن مع بداية المعسكر الأخير قدمت اعتذاري إلى المنتخب بسبب تعرضي لإصابة، وحاجتي لاستكمال علاجي وخضوعي لبعض الراحة.

وخلال الفترة التي سبقت مباراة فريقي مع العين بذل الجهاز الطبي جهداً كبيراً معي من أجل تجهيزي للمباراة، وفي الشوط الثاني شعرت ببعض الآلام وتحدثت مع مدرب شباب الأهلي عنها، وتحاملت على نفسي من أجل إكمال المباراة نظراً لأهميتها في مسيرة الفريق بالدوري وبعدها خضعت لفحوصات واستكمال برنامج علاجي.

تعب وإرهاق

من جهته، أكد أروابارينا المدير الفني للمنتخب الوطني أن غياب عدد كبير من العناصر الأساسية الدولية عن معسكر المنتخب الماضي جاء بسبب الإصابات وقمنا بعمل فحوصات إضافية لهم ورأينا منحهم الإذن بالانصراف عن معسكر المنتخب واستكمال برنامج علاجهم بالأندية، ويجب أن نعي أننا على مشارف نهاية الموسم الكروي.

وهناك حالة من التعب والإرهاق تظهر على اللاعبين، ربما لديهم الطاقة الكافية فقط لإنهاء المباريات المتبقية في الدوري، ولذلك يجب أن ندرك هذا الأمر جيداً، وبالنسبة لي كانت فرصة لاكتشاف لاعبين جدد ومنح الفرصة لوجوه جديدة شابة من أجل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.

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