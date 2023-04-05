«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين.

وذلك عن شهر مارس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر مارس، وليد آزارو لاعب نادي عجمان، وعبدالله توري مهاجم النصر، وبندر الأحبابي لاعب العين، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، ودجانيني تفاريس مهاجم نادي الشارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر مارس الثلاثي، خالد السناني «الوصل»، خالد عيسى «العين»، وزايد الحمادي «البطائح»، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر مارس البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، وحسن العبدولي مدرب «دبا»، والكرواتي جوران توميتش مدرب «النصر».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 3 ظهر أمس، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

كما أعلنت الرابطة عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الحادية والعشرين، لدوري أدنوك للمحترفين

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد شباب الأهلي المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم. وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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