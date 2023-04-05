كريستال بالاس وساوثمبتون بطلا «مينا دبي»

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريقا كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيان بلقبي بطولة «كأس مينا دبي» الدولية لكرة القدم للناشئين، التي استضافتها دبي للعام الثاني على التوالي، ونظمتها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي على ملاعب جبل علي للغولف والرماية، وشارك فيها 32 فريقاً، من بينها 15 فريقاً دولياً من مختلف قارات العام.

ونجح فريق كريستال بالاس الإنجليزي في الفوز بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة بعد تغلبه على فريق جورنيك زابريزي البولندي.

فيما فاز فريق ساوثمبتون الإنجليزي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه على فريق فرسان إسبانيا من دبي، وفاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة بعد تغلبه على فريق نيويورك ريدبولز الأمريكي، وفاز فريق سي إف إف ايه من دبي على فريق أكاديمية روبي فاولر الإنجليزية في منافسات تحت 18 سنة.

وتوج الفائزين أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، والنجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام، سفير البطولة.

شهدت البطولة نجاحاً كبيراً في المستوى الفني والأداء العالي للاعبين، حيث جمعت أكثر من 600 لاعب من مختلف دول وقارات العالم مثلوا 32 فريقاً من 4 مراحل سنية.

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