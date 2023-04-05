علي عباس: النصر استفاد من لاعبي الخبرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علي عباس مدير فريق النصر، أن الأخير استفاد من لاعبي الخبرة الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ما ساعده على تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأداء والنتائج في المرحلة الثانية من الموسم، عكس الأولى التي واجه فيها العميد العديد من الصعوبات، خصوصاً من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ومن أبرز اللاعبين الذين ضمهم النصر إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المدافع حمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق من شباب الأهلي وسلطان الشامسي.

ومحمد شاكر من العين ومحمد برغش من الوحدة والتوغولي بينيل ملابا والمدافع البوسني سمير ميميشيفيتش، وجميعهم ظهروا في تشكيلة العميد باستثناء الشامسي الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء مشاركته في أول مباراة ولا يزال بعيداً عن الملاعب حتى الآن.

وقال عباس إن النصر كان موفقاً بنسبة كبيرة في اختياراته وهو ما غير شكل الفريق 180 درجة مقارنة بالدور الأول، الذي لم يرتق فيه الأداء إلى مستوى الطموحات لعدة اعتبارات، وقال: قمنا باستقطاب لاعبين يملكون تجربة واسعة في الدوري وأصحاب خبرة كبيرة، ما ساعد الفريق على العودة إلى وضعه الطبيعي ولكن ليس هذا طموحنا، نحن نتطلع للعب الأدوار الأولى في الدوري.

وأضاف: إضافة إلى عامل الخبرة استعاد اللاعبون الأجانب مستواهم الطبيعي وهم عادل تاعرابت وريان مينديز وتوزي وكذلك الاختيار الناجح للاعب المقيم عبد الله توريه الذي شكل إضافة نوعية لخط الهجوم.

ثقة

وأوضح عباس أنه كان واثقاً أن النصر سيكون بخير في الدور الثاني بحكم الجهود التي كانت تبذل على مستوى التعاقدات وفي التدريبات وشعور اللاعبين أنفسهم بالمسؤولية، وقال: لم نكن نفكر في مسألة الهبوط ولكن في كيفية تجاوز المرحلة الصعبة، وهذا الكلام قلته سابقاًً للاعبين وسخرنا كل جهودنا من أجل ذلك، حالياً الأمور تسير بشكل جيد وأهدافنا تغيرت بتغير المرحلة.

وأكد عباس أن الفرحة بتحقيق 3 انتصارات متتالية لها ما يبررها؛ لأن الفريق مر بظروف صعبة للغاية في مرحلة الذهاب، وكان مهدداً بشكل مباشر بالهبوط.

مشيراً إلى أن الفوز في 3 مباريات ليس طموح النصر وأن مكانه الطبيعي في أعلى الجدول والمنافسة على المراكز الأولى وهو ما سيتم التركيز عليه في الموسم المقبل، وقال: كان هدفنا واضحاً مع بداية الدور الثاني وهو الابتعاد عن منطقة الخطر، وحالياً نحن بأمان ونفكر في تحقيق هدف جديد وهو تخطي حاجز الـ30 نقطة والمنافسة على لقب كأس الرابطة، وإعادة ترتيب الأوراق استعداداً للموسم المقبل.

ظروف ملائمة

وأضاف: كل الظروف أصبحت ملائمة لتحقيق أهداف الفترة المقبلة بعد التخلص من الضغوط التي كانت تشكل عائقاً أمام الفريق لتقديم مستويات جيدة، وأعتقد أن حصد أكثر من 30 نقطة والوصول إلى نهائي إحدى مسابقات الموسم في أسوأ فترة مر بها النصر في تاريخه يعتبر إنجازاً.

وأوضح عباس أن النصر يدين كذلك بعودته القوية في الجولات الأخيرة إلى جماهيره الوفية التي لم تتخل عنه في أصعب الظروف وواصلت دعمه والتواجد خلفه، بالرغم من سلسلة الهزائم التي كان يتعرض لها، مشيراً إلى أن ما أظهره جمهور النصر من حب ووفاء لفريقه يصعب وصفه، وأن أجمل هدية لتكريمهم على دورهم البطولي هو إعادة العميد إلى مكانه الحقيقي وتوفير كل الإمكانات حتى يكون قادراً على المنافسة بشكل مستمر على الألقاب.

وبنهاية الجولة 21 نجح النصر في الارتقاء إلى المركز التاسع محققاً 23 نقطة وعلى بعد 3 نقاط فقط عن اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن، ويستعد لمواجهة الجزيرة لحساب الجولة المقبلة.

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