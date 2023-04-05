زايد الزعابي: ثقة كايزر أكبر دافع مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قال زايد سلطان الزعابي مدافع الجزيرة، إن الثقة التي وجدها من مارسيل كايزر المدير الفني للفريق في مشوار الموسم الحالي، منحته أكبر دافع للاجتهاد وتقديم الأفضل في المباريات حتى يكون على قدر الثقة والتحدي.

وقال الزعابي «21 عاماً»، في تصريحات لـ«البيان»، إنه سعيد بالدعم الكبير الذي ظل يجده من إدارة النادي والجهازين الإداري والفني.

وأضاف: أحد الأسباب التي تميز نادي الجزيرة وتشجع كل لاعب صاحب طموح على الانضمام إليه واللعب في أكاديميته والتعلم في مدرسته أنه يمنح اللاعبين الشباب الفرصة بالكامل، أنا وغيري من زملائي اللاعبين نلنا فرص اللعب ولذلك ندين للنادي بالكثير.

تطوير

وأشار زايد الزعابي، إلى جهد المدرب كايزر في تهيئته المباريات وتطوير قدراته، مبيناً أن المدرب ظل يقدم له الدعم والنصح ويطور من قدراته الفنية في التدريبات، وأضاف: ثقة مدرب مثل كايزر أمر جيد لكل لاعب، لقد منحني الثقة والفرصة وحفزني على تقديم الأفضل في كل المشاركات والحمد لله قدمت مستويات جيدة في مشوار الموسم الحالي.

وعن طموحه في الفترة المقبلة، قال الزعابي إنه يركز على تدريبات ويسعى لأن يكون جاهزاً ورهن إشارة المدرب حينما يطلب منه ذلك.

مؤكداً أن كل لاعب لديه طموحه وأحلامه الشخصية في كرة القدم ولكن كل هدفه حالياً، حسب قوله، أن يطور قدراته ويحافظ على الثقة التي وجدها من الجهاز الفني.

وأضاف: أشعر بأنني أمضي بشكل جيد وأن هنالك تطوراً في مردودي داخل أرض الملعب، ولا أنسى أيضاً الإشارة إلى الدعم الكبير من زملائي اللاعبين والتوجيهات من عناصر الخبرة الذين نستفيد من تجربتهم.

وعلق مدافع الجزيرة على نتائج الفريق في بطولة الدوري والذي يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة، بفارق 9 نقطة عن المتصدر شباب الأهلي قبل 5 جولات من نهاية المنافسة، ذاكراً أن النتائج لم تأتِ وفق الطموحات والقدرات، ومؤكداً أن فريقه لم يحالفه التوفيق في عدد من المباريات التي خسر فيها النقاط ما أدى إلى تراجع ترتيبه.

مستويات جيدة

وقال الزعابي: في كرة القدم أحياناً تجتهد وتقدم مستويات جيدة ولكن النتائج تخذلك وهذا ما حدث معنا في الدوري، ولكن ما زالت البطولة متبقية بها عدة مباريات نسعى عبرها لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج التي ترضي تطلعات الجماهير، وفرصة التقدم في جدول الترتيب ما زالت متاحة، وعلينا فقط أن نجتهد في المباريات وأن نواصل في سكة النتائج الإيجابية.

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