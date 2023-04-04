انطلاق البطولة الرمضانية لكأس «مرور دبي»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أول من أمس فعاليات البطولة الرمضانية لكأس مرور دبي 2023، التي تنظمها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في منافسات كرة القدم، والكرة الطائرة، والبليارد، والبيبي فوت، والتي يشارك فيها «4» فرق في منافسات كرة القدم، و«4» فرق في الكرة الطائرة.

وفي كلمة ألقاها قبل افتتاح البطولة قال اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن إدارة مرور دبي دأبت على إقامة هذه البطولة الرمضانية سنوياً بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تنمية قيم الترابط والتلاحم والتآلف بين منتسبي الإدارة العامة، وتعزيز مستوى أداء اللياقة البدنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال مختلف الفعاليات الرمضانية، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات تنمي لدى الموظف روح التحدي والإصرار، وتعد فرصة لإشغال وقته بأشياء تفيده وتحافظ على صحته، وقدراته الجسدية.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه البطولة أصبح برنامجاً ثابتاً ننفذه خلال شهر رمضان كل عام، ويشهد نجاحاً متواصلاً وإقبالاً بين موظفي الإدارات الفرعية بمرور دبي، يتبارون بحماس وإصرار للفوز في المنافسات.

حضر الفعالية العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، ومديرو الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد، وجمع كبير من الجمهور.

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