«صقور بني ياس» بطلاً لدورة خالد بن طناف لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – البيان

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توج فريق صقور بني ياس بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية الشهيرة، التي اختتمت منافساتها مساء الاثنين، وسط حضور جماهيري غفير بمنطقة بني ياس بالعاصمة أبوظبي.

وأحرز «صقور بني ياس» كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الاتحاد الرياضي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد اليوم الختامي للبطولة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بالمجلس، وعبدالله الغيلاني، رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس.

كما شهدت البطولة عدداً من الفعاليات الترفيهية المصاحبة والأنشطة الرياضية لأبناء المنطقة خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث استمتعت الجماهير بمنافسات شد الحبل وغيرها من المنافسات الرياضية، التي شهدت كذلك مشاركة كبيرة من الشباب من عشاق الإثارة والتحدي.

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