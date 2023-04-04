دورينا الثالث عربياً في الأكثر حصولاً على «البطاقات الملونة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتل الدوري الإماراتي للمحترفين، المركز الثالث بين الدوريات العربية الكبرى، من حيث أكثر الدوريات في معدلات البطاقات الملونة «الصفراء والحمراء»، التي حصل عليها اللاعبون المشاركون في 557 مباراة جرت في المسابقة، خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 20 مارس 2023، إذ وصل معدل إجمالي الإنذارات وحالات الطرد إلى 4.47 بطاقات في المباراة الواحدة، بواقع 4.18 بطاقات صفراء، و0.29 بطاقة حمراء في المباراة الواحدة.

ورصدت الإحصائية الرقمية من المرصد العالمي للأرقام والإحصاءات، حالات الإنذار والطرد في 76 بطولة دوري وطنية، خلال الفترة الزمنية نفسها، ويتصدر الدوري المغربي القائمة العربية بمعدل 4.68 بطاقات ملونة في المباراة الواحدة، وفي إجمال 801 مباراة، وبواقع 4.38 بطاقات صفراء، و0.30 بطاقة حمراء في المباراة الواحدة، وتلاه الدوري السعودي، بمعدل 4.50 بطاقات، بواقع 4.28 صفراء، و0.22 حمراء في المباراة الواحدة، من إجمالي 784 مباراة. وجاء الدوري القطري في المركز الرابع، بمعدل 4.35 بطاقات، بواقع 4.14 إنذارات، و0.21 طرد في المباراة الواحدة.

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وأظهر الرصد أن هناك 7 بطولات دوري في أمريكا اللاتينية، ضمن المراكز العشرة الأوائل من حيث العدد الإجمالي للبطاقات، ويتصدر القائمة الدوري البوليفي، بمعدل 7.01 بطاقات لكل مباراة، وبمعدل 0.55 طرد، و6.46 إنذارات، في إجمالي 800 مباراة، وكانت الأفضلية للدوري الياباني للدرجة الثانية، والذي شهد في 1444 مباراة، متوسط 1.99 بطاقة، بواقع 1.49 إنذار، و0.05 طرد في المباراة الواحدة.

ارتفاع

وتجدر الإشارة إلى أن دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، شهد ارتفاع عدد البطاقات الصفراء والحمراء مع نهاية الجولة 21، وصل إلى 147 مباراة، ووصل عدد الإنذارات إلى 584 بطاقة صفراء، بمعدل 3.97 إنذارات في المباراة، ووصلت حالات الطرد إلى 38 بطاقة حمراء، بمعدل 0.25 طرد في المباراة، ليصل المتوسط الإجمالي إلى 4.23 في المباراة الواحدة.

وتوزعت البطاقات الصفراء هذا الموسم، على 254 لاعباً، مثلوا 14 نادياً في دوري المحترفين، ويتصدر فواز عوانه لاعب بني ياس، قائمة اللاعبين الأكثر حصولاً على بطاقات صفراء، بحصوله على 10 بطاقات، ويليه أوليفيرا لاعب دبا الفجيرة، بحصوله على 7 إنذارات، بينما يتصدر دبا الفجيرة، قائمة الأندية الأكثر حصولاً على بطاقة صفراء، بحصوله على 54 إنذاراً، وبفارق بطاقتين فقط عن الشارقة بالمركز الثاني، و7 بطاقات عن البطائح في المركز الثالث.

بينما وصل إجمالي البطاقات الحمراء هذا الموسم، إلى 38 بطاقة، وحصل عليها 37 لاعباً، ويتصدرهم محمد إسماعيل لاعب عجمان، بطرده مرتين، في حين، يتقاسم الوصل وبني ياس، صدارة الأندية الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء، برصيد 5 حالات طرد لكل منهما.

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