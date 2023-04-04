علي مبخوت... 19 عاماً من العطاء مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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سطر الدولي علي مبخوت مهاجم الجزيرة إنجازاً جديداً في مسيرته الكروية، بوصوله إلى 200 هدف في الدوري الإماراتي بعد نجاحه في هز شباك الوصل خلال لقاء الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة 21 من المنافسة، معززاً انفراده بلقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، الذي انتزعه الموسم الماضي من فهد خميس أسطورة الوصل.

وأحرز مبخوت جميع أهدافه بشعار ناديه الجزيرة الذي أكمل معه 451 مباراة بداية من المراحل السنية بلوغاً للفريق الأول، خلال 19 عاماً متتالية، في مسيرة حافلة وزاخرة بالإنجازات، بدأها من أكاديمية النادي في عمر 13 عاماً، ولعب لفرق تحت 14 و 16 و 18 سنة، ثم الفريق الرديف، حتى حجز مقعده ضمن تشكيلة الفريق الأول الذي يعتبر من أبرز نجومه عبر تاريخه الطويل.

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وخاض الهداف التاريخي للكرة الإماراتية أول مباراة بشعار الجزيرة مع فريق تحت 14 سنة، ضد الوحدة في 3 ديسمبر 2004 لمدة 80 دقيقة في مواجهة كسبها الجزيرة بهدفين لهدف، وشارك في ذلك الموسم خلال 22 مباراة لكنه اكتفى بإحراز هدف وحيد، وتواصلت مسيرته في المواسم التالية مع فرق المراحل السنية حتى موسم 2008 - 2009 مع فريق تحت 18 سنة، وشهد ذات الموسم أول ظهور له مع الفريق الأول في 18 أبريل 2009 أمام الشارقة لمدة 14 دقيقة وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة 4 - 1

وكانت المباراة الثانية والأخيرة له في ذلك الموسم مع الفريق الأول، أمام الظفرة في 26 أبريل 2009 وشارك حينها أساسياً ونجح في إحراز أول أهدافه في المباراة التي لعب فيها لمدة 68 دقيقة.

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وفي الموسم التالي تمكن من حجز مقعد أساسي بتشكيلة «الفخر» وظهر في 25 مباراة بمختلف المنافسات المحلية محرزاً 6 أهداف فقط، وواصل بعدها حضوره القوي في جميع المباريات التي أظهرت موهبته التهديفية وجعلت منه نجماً بارزاً في سماء الكرة الإماراتية وعنصراً مهماً في المنتخب الوطني الأول.

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وخلال مسيرته ساهم علي مبخوت في تحقيق العديد من الإنجازات مع نادي الجزيرة أبرزها التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2016، والفوز بلقب الدوري 3 مرات أعوام 2011، 2017، 2021 والفوز بكأس رابطة المحترفين 2010 وكأس السوبر 2022 والذي يعتبر آخر إنجازاته مع «فخر أبوظبي».

وبجانب مشاركاته المحلية، فإن علي مبخوت ظهر مع فريقه في 17 مباراة بدوري أبطال آسيا أحرز خلالها 14 هدفاً، كما شارك معه في كأس العالم للأندية عام 2017 وقاده للحصول على المركز الرابع.

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