النصر.. 3 انتصارات تطوي «صفحة المعاناة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وضع النصر نهاية لمعاناته مع النتائج السلبية بتحقيقه الانتصار الثالث على التوالي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بعدما فاز أول من أمس على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 21، ليحقق بذلك أول 3 انتصارات متتالية لأول مرة في الموسم الحالي وبعد أن غاب عن مثل هذه السلسلة الإيجابية من النتائج تفوق العامين، حيث تعود آخر مرة حصد فيها 3 انتصارات متتالية وأكثر إلى بداية موسم 2020 - 2021 عندما فاز في الجولات 2 و3 و4 و 5 تحت قيادة مدرب كرواتي آخر وهو كرونوسلاف يورتشيتش.

وحقق النصر الفوز على بني ياس في الجولة 19 بهدف دون رد ثم فاز بالنتيجة ذاتها على العين في الجولة 20 قبل أن يواصل انتفاضته بفوز ثالث على حساب اتحاد كلباء.

ومكن الانتصار الثالث على التوالي النصر من تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية والمكاسب أبرزها اكتشاف الموهبة الجديدة الايفواري عبد الله توريه الذي شكل الورقة الرابحة في تشكيلة الفريق بتسجيله للجولة الثانية على التوالي بعدما كان أهدى النصر 3 نقاط ثمينة عندما قاده للفوز على العين في الجولة 20 قبل أن يواصل تألقه ويفتتح التسجيل أمام اتحاد كلباء.

وانضم عبد الله توريه إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين وشارك حتى الآن في 4 مباريات مع الفريق سجل فيها هدفين.

وبفوزه الثالث على التوالي دخل النصر المنطقة الآمنة بعد صراع طويل في المراكز المتأخرة وفتح لنفسه الطريق للاقتراب أكثر فأكثر من وسط الجدول.

فوز مهم

ووصف الكرواتي غوران توميتش فوز فريقه على اتحاد كلباء بالمهم جداً نظراً لقيمته من كافة النواحي الفنية والمعنوية، مشيراً إلى أن النصر واجه العديد من الصعوبات في الشوط الأول ولم يبدأ المباراة بشكل جيد، ما منح الفريق الضيف أسبقية الهجوم والاستحواذ على اللعب، وأضاف: مع مرور الوقت استعدنا مستوانا الحقيقي وخصوصاً في الشوط الثاني الذي قدمنا خلاله أداء ممتعاً وترجمنا أفضليتنا بتسجيل ثلاثية كاملة.

وصرح المدرب الكرواتي أن الانتصار الثالث على التوالي ثمرة الجهود والعمل الذي قام به على رأس الفريق طيلة 5 أشهر، وقال: منذ جئنا إلى النصر حاولنا تطوير أداء الفريق ورغم الصعوبات التي واجهناها واصلنا العمل والتركيز على تحسين أسلوبنا وطريقة لعبنا وقد شكلت التعزيزات التي قمنا بها خلال فترة الانتقالات الشتوية دعماً ضرورياً للفريق وساعدتنا كثيراً على تنفيذ أفكارنا.

وأضاف: لقد مررنا بفترات صعبة وبعد 5 أشهر من العمل المتواصل نجحنا في جني الثمار ونحن سعداء بما وصلنا إليه على مستوى النتائج وطريقة الأداء وأنا راض تماماً على ما تحقق وأشكر كل لاعب على الجهود التي بذلها، من الصعب أن تكون في قاع الجدول ثم ترتقي بهذه الطريقة الرائعة وتحصد 3 انتصارات متتالية على حساب فرق قدمت مستويات عالية جداً منذ بداية الموسم.

من جهته، قال صالح مصطفوي مساعد مدرب اتحاد كلباء إن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول والتي دفع ثمنها في الشوط الثاني بعدما تراجع مستواه وفسح المجال للنصر لتسجيل 3 أهداف، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يكن في يومه، وأضاف: قدمنا مباراة مقبولة بشكل عام لكن النصر استفاد من الأخطاء التي ارتكبناها في خط الدفاع.

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