حسن إسماعيل: زايد أحمد الحارس الأفضل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، شهدت تألقاً لافتاً للنظر لحراس المرمى الذين زادوا عن مرماهم ببسالة خلال معظم مباريات الجولة، وأنقذوا مرماهم من أهداف محققة، رغم الضغط النفسي الكبير من شدة التنافس في الأمتار الأخيرة من المسابقة، وكانوا أحد أهم أسباب تحقيق فرقهم نتائج إيجابية، وبرز منهم بشكل مميز حارس البطائح زايد أحمد والذي زاد عن مرماه ببسالة، ويستحق قفاز الإجازة بعد تصديه لركلتي جزاء سددهما اللاعب فراس بالعربي، حتى الهدف الذي مني به مرماه لا يسأل عنه.

كما شهدت قمة العين مع شباب الأهلي تألق حارس شباب الأهلي المخضرم ماجد ناصر بشكل لافت، وكان أحد أهم أسباب خروج فريقه بنتيجة إيجابية من المباراة، بثبات مستواه وقيادته لفريقه وتوجيهاته لزملائه وثباته الانفعالي، وجاء أداؤه متواكباً مع أهمية المباراة، وأنقذ مرماه من عدة أهداف محققة، وكذلك حارس الوحدة محمد الشامسي الذي تألق بشكل مميز وساهم في تعادل فريقه مع الشارقة، وكذلك حارس الجزيرة علي خصيف الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة لمهاجمي الوصل.

وقال حسن إسماعيل: حراس المرمى سيكون لهم الكلمة العليا في تحديد بطل الدوري خلال الجولات المقبلة، لو حافظوا على تميزهم، وتألقوا في أداء دورهم القيادي داخل الملعب وحسن توجيه زملائهم خلال زمن المباراة، وأبدى حسن إسماعيل إعجابه بتطور أداء حراس المرمى في التعامل مع الكرات العرضية خلال تلك الجولة، ولذلك قل عدد الأهداف المسجلة، كما تفوق الحراس في التعامل مع الكثافة العددية داخل منطقة المرمى مما ساهم في حمايتهم لعرينهم، لذلك نستطيع القول إن الجولة 20 شهدت تفوقاً واضحاً للمنظومة الدفاعية على القوة الهجومية، مما قلل من عدد الأهداف المسجلة والتي بلغت 17 هدفاً فقط.

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