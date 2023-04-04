أحمد سالم ينال نجومية التحكيم

المصدر: دبي - البيان

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خطف حكم الدرجة الأولى أحمد سالم نجومية قضاة الملاعب، خلال الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن قدم مستوى متميزاً خلال إدارته لقمة العين وشباب الأهلي، من خلال حسن إدارته للمباراة، وفرض شخصيته في الملعب، وحسن تعامله مع اللاعبين، وقربه من كل لعبة، ما كان له الأثر في ظهور المباراة بشكل جيد، ولم تكن هناك أي قرارات خاطئة، على الرغم من قوة وأهمية المباراة، وأحسن استخدام البطاقات الصفراء، وألغى هدفاً للعين، بعد إشارة من مساعده محمد غليطة بداعي التسلل، وهي من الحالات الدقيقة.

مهمة

فيما قدم الحكم الدولي الأرجنتيني فيرناندو راباليني، الذي أدار قمة الوحدة والشارقة في الجولة ذاتها، درساً جديداً في فن إدارة المباريات والتعامل مع اللاعبين، بعد أن ظهر بمستوى طيب ولياقة بدنية جيدة، وتمركز صحيح، وساعده في أداء مهمته، تركيز لاعبي الفريقين على الأداء، دون الاعتراض على أي قرار له، وسمح باستمرار اللعب في عدة حالات، مع إتاحة الفرصة للاعبين، وألغى هدفاً للوحدة، لوجود مخالفة قبل التسجيل، ولم ينسَق لمطالب لاعبي الفريقين باحتساب ركلات جزاء «وهمية».

أداء جيد

أداء قضاة الملاعب جاء جيداً خلال الجولة الـ 21، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات، رغم قوة التنافس بين الفرق، خاصة في صراع المقدمة، تألق حكام تقنية «الفار» في مساعدة زملائهم حكام الساحة، وشهدت مباراة الوصل مع الجزيرة تألق الحكم حمد علي يوسف، حيث قام بإلغاء هدف للوصل، بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب التسلل، كما لم ينسَق لمطالب اللاعبين باحتساب ركلات جزاء غير مستحقة.

حالات تحكيمية

* تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء لعجمان

* طرد صحيح للاعبي البطائح سعيد سيدان وعيسى أحمد

* إلغاء هدف لدبا بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو

* الهدف الثاني الذي سجله النصر في مرمى كلباء صحيح

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