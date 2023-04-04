الوحدة يبدأ رحلة صعود «البرج» اللبناني الليلة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يتطلع الوحدة إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية حينما يواجه البرج اللبناني عند الساعة الـ10 مساء اليوم في استاد آل نهيان بأبوظبي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية 2023، في مستهل مشوار العنابي في البطولة العربية للأندية، ويقودها طاقم تحكيم أردني بقيادة حكم الساحة أحمد فيصل.

ويشارك الوحدة في البطولة العربية للأندية المرة الثانية في تاريخه بعدما كان قد شارك في نسخة 2017 في القاهرة، لكنه ودع من دور المجموعات بعد الخسارة في ثلاث مباريات أمام الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني.

ويسعى الوحدة إلى الذهاب لأبعد نقطة في البطولة، ويتعين عليه أولاً تخطي البرج اللبناني وتحقيق نتيجة مريحة في لقاء الذهاب الذي يعد خارج ملعب العنابي، قبل مواجهة الإياب التي تقام أيضاً في استاد آل نهيان يوم 8 أبريل الجاري بعد موافقة الفريق اللبناني على خوض مباراتي الذهاب والإياب بأبوظبي.

ويتأهل الفائز من الوحدة والبرج لمواجهة الفائز من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني، إذ فاز الجيش الملكي في مباراة الذهاب 4 -1 على الفريق الليبي، ويتأهل الفائز بعد ذلك إلى النهائيات التي تقام في المملكة العربية السعودية، إذ ينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، إضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي الكويت الكويتي الذي عبر شبيبة الساورة الجزائري، ونواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني.

وتميل الكفة إلى مصلحة الوحدة بالنظر إلى فارق الإمكانات واللاعبين والخبرات، إلا أن العنابي مطالب بالتعامل بجدية مع المباراة وخصوصاً في ظل غموض الفريق اللبناني الذي استعان بعدد من اللاعبين من أندية أخرى بنظام الإعارة لخوض البطولة.

في المقابل، يأمل البرج اللبناني إحداث مفاجأة بالنظر إلى الفوارق الكبيرة مع الوحدة ولكنه سيسعى للتمسك بحظوظه في البطولة التي يشارك فيها المرة الأولى، علماً بأنه احتل المركز الخامس في الدوري اللبناني الذي توج به فريق العهد، وتأهل كذلك إلى نصف نهائي كأس لبنان.

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