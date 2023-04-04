اتحاد الكرة جاهز لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثّف اتحاد الإمارات لكرة القدم استعداداته لإقامة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2022 - 2023، حيث تقام المواجهتان غداً الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، وسيستضيف الشارقة في ملعبه فريق عجمان، فيما يستقبل الوصل في ملعبه بزعبيل العين. وحرص فريق العمل باتحاد كرة القدم، على إكمال كافة الجوانب التنظيمية، منها الاجتماعات التنسيقية التي حضرها مسؤولو إدارة المسابقات والإعلام وممثلو الأندية والجهات المعنية، وصولاً إلى طرح تذاكر المباريات إلكترونياً، وكذلك الاجتماعات المتواصلة مع القنوات الناقلة والرعاة.

بدوره، تمنى أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، التوفيق للفرق الأربعة التي تأهلت إلى نصف النهائي، مؤكداً أن جميعها تستحق الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من البطولة، بعد أن قدمت مستويات مميزة في المراحل السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز