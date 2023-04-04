الإمارات يستقبل الحمرية وعينه على «وصافة الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام اليوم مباراتان في ختام مواجهات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى، تجمع الأولى فريق الإمارات الذي يستقبل في أرض ملعبه ضيفه الحمرية، ويسعى فيها بقيادة مدربه محمد الجالبوت لإحباط أي مفاجأة قد يحدثها الفريق الزائر الذي تراجعت حظوظه كثيراً في الجولات الماضية وأبقته خامساً خلف مصفوت برصيد 44 نقطة، في وقت يمتلك فيه الإمارات 53 نقطة ويخوض مواجهة اليوم من أجل استعادة وصافة الترتيب التي تحولت لفريق دبا الحصن بعد فوزه المثير على بينونة بنتيجة 1/‏‏‏3 ليصل إلى النقطة 54 متجاوزاً الفريق الملقب بـ «الصقور» بفارق نقطة وحيدة.

وفي المباراة الثانية يسعى فريقا غلف اف سي برصيد 31 نقطة والتعاون «32 نقطة» إلى إيقاف النزيف بعد تعادل غلف أمام الجزيرة الحمراء وهزيمة التعاون في أرض ملعبه أمام الإمارات.

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