حسين طحان مدرب البرج اللبناني: جاهزون للوحدة وهدفنا التأهل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أبدى حسين طحان مدرب البرج اللبناني ثقة في قدرة فريقه على تجاوز الوحدة الإماراتي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، مؤكداً أن البرج حضر إلى أبوظبي من أجل التأهل إلى الدور التالي في البطولة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الاثنين بنادي الوحدة:" أشكر نادي الوحدة على حسن الاستضافة، ونحن في الإمارات نشعر أننا في بلدنا، كان لدينا خيار لعب مباراة الذهاب في السعودية ولكننا فضلنا اللعب في الإمارات وأعتقد أنه كان خياراً صائباً بعدما وجدنا ترحاباً لا مثيل له".

وأضاف:" جاهزون للمواجهة، ندرك أن مهمتنا صعبة، والفوارق الفنية تصب في مصلحة الوحدة، إلا أن هدفنا هو التأهل وتحقيق الحلم الذي جئنا من أجله، وتعويض الفوارق بالروح القتالية".

وتابع:" تحضيراتنا سارت بشكل جيد رغم ضيق الوقت بعدما استقطبنا بعض اللاعبين من أندية أخرى لدعم صفوف الفريق، ولكنها لم تصل لدرجة كافية من الانسجام، ونأمل أن نقدم أداء جيداً".

وأوضح أن الوحدة يملك لاعبين على أعلى مستوى أبرزهم بيدرو ماتيوس بيريرا وآلان وبإمكانهم خلق مشاكل كثيرة لدفاعنا في حالة عدم الالتزام.

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