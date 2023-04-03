الجولة 21 من الدوري الإماراتي.. صراع الصدارة مستمر

المصدر: وام

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مع ختام مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، لم يتغير المشهد كثيرا بالنسبة لفرق صدارة المسابقة، بعد تعادل العين الثاني (41 نقطة) مع شباب الأهلي المتصدر (46 نقطة)، وتعادل الوحدة الثالث (41 نقطة) مع الشارقة الخامس (39 نقطة)، فيما شهد قاع جدول الترتيب حراكا نسبيا بعد فوز النصر على اتحاد كلباء، وفوز دبا على خورفكان.

ومع تبقي 5 جولات على ختام المسابقة، لايزال صراع الصدارة مشتعلا خاصة بين الثلاثي شباب الأهلي والعين والوحدة، فيما ابتعد الوصل قليلا بعد خسارته أمام الجزيرة في الجولة ذاتها ليبقى رصيده عند (40 نقطة رابعا)، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر.

كما خطف كل من النصر ودبا الأضواء خلال الجولة وذلك بعدما حقق النصر فوزه الثالث تواليا هذا الموسم لأول مرة، إثر تغلبه على اتحاد كلباء بثلاثية دون مقابل، ليرتقي إلى المركز التاسع برصيد (23 نقطة) ويبتعد قليلا عن منطقة الخطر، وكذلك دبا الذي حقق فوزه الثاني تواليا لأول مرة خلال الموسم الجاري.

وبلغ عدد أهداف الجولة 17 هدفا، كانت أكثرها في مباراة الظفرة وبني ياس بواقع 6 أهداف، وكانت مباراة الوحدة والشارقة الوحيدة التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما تم تسجيل هدفا عكسيا واحدا لصالح فريق الظفرة عن طريق حسن محمد المحرمي لاعب بني ياس، كما جاءت 4 أهداف فقط في الشوط الأول، و13 في الشوط الثاني، وأهدر فراس بالعربي لاعب عجمان فرصة تسجيل هدفين من علامة الجزاء.

وخلال الجولة 21 أشهر قضاة الملاعب 28 بطاقة صفراء، من بينهم 12 بطاقة لكل من لاعبي الشارقة والعين والبطائح، بواقع 4 بطاقات لكل فريق، فيما تم إشهار بطاقتين حمراوتين لكل من سعيد سويدان، وأحمد حسين لاعبي فريق البطائح.

وبالنسبة لصدارة هدافي المسابقة، فلا يزال التوجولي لابا كودجو في الصدارة برصيد 22 هدفا، بعد هدفه في مرمى شباب الأهلي، يليه على مبخوت لاعب الجزيرة ثانيا برصيد 19 هدفا بعد هدفه في مرمى الوصل، وبقي فابيو ليما ثالثا برصيد 15 هدفا.

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